Broj poginulih osoba u tornadu koji pogodio američku državu Mississippi u petak naveče povećan je na 25, a desetine ljudi su povrijeđene.

Agencija za upravljanje vanrednim situacijama Mississippija objavila je u subotu da se četiri osobe vode kao nestale, kao i da su brojne ekipe za potragu i spašavanje na terenu.

Upozorili su da se u nedjelju naveče očekuju jake oluje širom Mississippija sa snažnim naletima vjetra.

Guverner Tate Reeves uveo je vanredno stanje na područjima pogođenim olujama.

Američki predsjednik Joe Biden je objavio na Twitteru da se njegova supruga Jill i on mole za one koji su izgubili voljene u razornim tornadima u Misisipiju i one čiji su najmiliji nestali.

"Učinićemo sve što možemo da pomognemo. Radićemo zajedno na pružanju podrške koja vam je potrebna za oporavak, koliko god bude potrebno", dodao je Biden.