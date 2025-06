Italija je kritikovala novi sporazum između Njemačke i Evropske unije o vozilima s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem, objavili su lokalni mediji u nedjelju.

Državna novinska agencija ANSA objavila je da sporazum, najavljen u subotu, omogućava nastavak prodaje automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem nakon 2035. godine ako isključivo koriste sintetička goriva bez ugljenika, te da je ministar zaštite životne sredine Pichetto Fratin rekao da Evropska Komisija nije uzela u razmatranje derogaciju za biogoriva koju je tražila Italija.

"Nadamo se da se Evropa neće pokazati nerazumnom i gluvom na pozive koji dolaze iz zemlje posvećene ispunjavanju ciljeva koji će dovesti do toga da Evropa bude energetski neutralan kontinent do 2050. godine", dodao je on.

Zamjenik premijera i ministar za infrastrukturu Matteo Salvini pozvao je EU da uključi biogorivo među zelena goriva.

"Naš cilj je da zaštitimo životnu sredinu i sačuvamo hiljade radnih mjesta i kompanija, u Italiji i Evropi, umjesto da se predamo Kini. Utakmica još nije gotova", rekao je on.

Luca Squeri, član stranke Forza Italia, nazvao je dogovor jednostavno neprihvatljivim.

"To je sporazum koji je predodređen da ošteti ne samo Italiju, već i cijelu Evropu", rekao je on.