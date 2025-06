Američki predsjednik Joe Biden izjavio je u utorak da je veoma zabrinut zbog nedavnih dešavanja u Izraelu, ističući da neće pozvati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Bijelu kuću u skorijoj budućnosti.

"Kao i mnoge pristalice Izraela, veoma sam zabrinut. Zabrinut sam da to razjasne. Ne mogu nastaviti ovim putem. To sam jasno stavio do znanja", rekao je Biden novinarima tokom posjete Sjevernoj Karolini.

Biden je izrazio nadu da će Netanyahu pokušati napraviti pravi kompromis.

Upitan da li će pozvati Netanyahua u Bijelu kuću, Biden je rekao da to neće učiniti u skorijoj budućnosti.

Također negirao je da su Sjedinjene Američke Države umiješane u unutrašnju politiku Izraela.

“Oni znaju poziciju Amerike. Oni znaju poziciju američkih Jevreja", dodao je Biden.

Nakon masovnih protesta u Izraelu u proteklih 12 sedmica, Netanyahu je u ponedjeljak najavio privremenu obustavu Vladinih kontroverznih planova za reformu pravosuđa.

Dok opozicija ove planove smatra uplitanjem u pravosuđe i pokušajem da se smanje ovlaštenja pravosudne u korist izvršne vlasti, Netanyahu, kojem se sudi za korupciju, tvrdi da bi ova reforma unaprijedila demokratiju.