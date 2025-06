Predsjednik Sabora Jandroković ocijenio je u srijedu dokapitalizaciju HEP-a dobrom viješću jer ostaje u vlasništvu države, ponovio da Vlada vodi računa o standardu građana, a za najavljeni štrajk liječnika kazao je kako smatra da od njega neće biti puno koristi i pozvao na dogovor.

"Mislim da od štrajka neće biti puno koristi, puno bi bilo bolje da se uđe u razgovore i pregovore s Vladom", rekao je Gordan Jandroković gostujući u emisiji "S Markova trga" Hrvatskog radija.

Naglasio je kako je od strane resornoga Ministarstva ponuđeno dosta toga, da su plaće u tom sektoru povećane za više od 36 posto u zadnjih 6-7 godina.

"Znam da postoje određeni problemi vezani za uvjete rada, broj liječnika i status specijalista i specijalizanata, ali da li je to razlog da se ide u štrajk ili bi to bilo kvalitetnije i bolje rješavati kroz pregovore između zainteresiranih udruga i sindikata s Vladom? Mislim da smo tu za ovu drugu opciju i da bi to bilo bolje za sve nas", rekao je Jandroković.

Smatra kako treba razgovarati, jer, kako ističe, "Vlada ima dobru volju, pokazuje to iz tjedna u tjedan, vrlo je socijalno osjetljiva". No, napominje kako je za očekivati da će se u nešto više od godine dana do izbora vršiti određeni pritisci prema Vladi.

"Isto tako, treba vidjeti i kontekst. Nije ovo mirno vrijeme, treba biti razborit i sa svih strana tražiti rješenja koja su održiva i koja će biti u korist i pacijenata i struke", rekao je predsjednik Sabora. Poručio je kako se nada da će u idućim tjednima doći do dogovora.

Iznimno važnim što HEP ostaje u stopostotnom vlasništvu države

Komentirajući odluku Vlade o dokapitalizaciji HEP-a, predsjednik Sabora ocijenio je iznimno važnim to što HEP ostaje u stopostotnom vlasništvu hrvatske države u ovo izazovno, kompleksno vrijeme. Naglasio je da je Vlada čitavim nizom mjera išla u smjeru da sačuva standard građana, potpomogne i očuva cijene energenata.

"Puno toga išlo je preko HEP-a i sada je Vlada odlučila ići u dokapitalizaciju. Što je najvažnije, HEP ostaje u rukama države, nema nikakve privatizacije, i dobra je to vijest za sve nas. Dakle, HEP nastavlja snažno raditi ono što je bitno u ovom trenutku, a istovremeno, neće se mijenjati vlasništvo HEP-a", zaključio je Jandroković.

Istaknuo je kako Vlada vodi računa o tome da sačuva standard svojih građana koliko god je to moguće u uvjetima nakon pandemije i ruske agresije na Ukrajinu, kada se mnogo toga stubokom izmijenilo.

"Hrvatska je svo to vrijeme zadržala i političku stabilnosti i na jednoj dosta visokoj razini životni standard naših građana", rekao je dodavši da će Vlada nastaviti s mjerama, "kao što je to najavio i premijer".

Visoki upravi sud poništio odluku Povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa o Piletiću

Komentirao je i presudu Visokog upravnog suda koji je prije nekoliko dana poništio odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa vezano za ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića, i utvrdio da Piletić nije bio u sukobu interesa kada je u Saboru, kao saborski zastupnik, glasovao za sebe o Vladinu prijedlogu za imenovanjem ministrom.

Jandroković je inicijalnu odluku Povjerenstva ocijenio kao "udar u parlamentarni sustav kakav imamo", kojim "rušimo koncept koji je već 30 godina".

"Da to nitko nije prepoznao od strane Povjerenstva i da je o tome na kraju trebao odlučiti Visoki upravni sud - to mi je gotovo pa nevjerojatno", poručio je Jandroković.

Hrvatski sabor nastavlja rad odmah nakon Uskrsa, a do ljetne stanke, kako je najavio njegov predsjednik Jandroković, bavit će se rebalansom proračuna, zakonom o pomorskom dobru, promjenom ZKP-a, te vjerojatno zakonom o izbornim jedinicama.

Za taj Zakon je rekao kako bi najbliže istini bilo reći "da će se promijeniti granice izbornih jedinica i na taj način osigurati da svaki glas vrijedi jednako, ili bar podjednako, koliko u skladu sa zakonom treba biti".