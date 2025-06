Raphael Lea'i iz Solomonskih Ostrva prvi je fudbaler iz ove države koji je uspio potpisati profesionalni ugovor u nekoj evropskoj zemlji. On je krajem januara postao član FK "Velež" iz Mostara. Prethodno je bio zanimljiv klubovima iz Španije, koji su ga zapazili na kampovima u Okeaniji, a standardni je reprezentativac svoje zemlje, iako mu je tek 19 godina.

U grad na Neretvi stigao je nakon preporuke trenera Adnana Dizdarevića.

“Kada sam u Mostaru, osjećam se sretno. Uzbuđen sam što ostajem“, rekao je Lea'i na početku ugodnog razgovora za Agenciju Anadolija.

"Velež" je s njegovim potpisom dobio navijače u dalekoj zemlji. Oni igre "rođenih" i svog sunarodnjaka prate svakog vikenda putem interneta.

“Ah da, mnogo ljudi na Solomonskim Ostrvima prati i podržava 'Velež' danas. Ja sad igram ovdje i oni osjećaju moj klub. Želim igrati najbolje što mogu i obradovati navijače. Dat ću sve od sebe da oni budu sretni i da vidim osmijehe na njihovim licima. Zaista sam sretan“, navodi Raphael.

Otvorena vrata drugim igračima

Raduje se narednim obavezama u reprezentaciji. Solomonska Ostrva su u kvalifikacijama za nedavno Svjetsko prvenstvo bila blizu plasmana.

“Mislim da ću igrati u novembru. Imat ćemo turnir na Solomonskim Ostrvima. Želim ići igrati za reprezentaciju, jer sam stvarno spreman za to. I sretan sam zbog toga“, govori ovaj skromni, susretljivi mladić.

Vjeruje da njegov evropski put može biti ulaznica za sunarodnjake koji su talentovani za nogomet. “Smatram da moj dolazak ovdje može otvoriti vrata mnogim igračima iz moje zemlje. Mnogo mladih ljudi će imati priliku vidjeti šta radim tu i pomisliti da otvaram put i za njih. Možda će se za te mladiće neko raspitati ako budem dobar u Evropi. Oni će sigurno pratiti moj razvoj i pokušati doći“, najavljuje Lea'i.

Još uvijek se navikava na život u Bosni i Hercegovini. Saigrači u "Veležu" su ga dočekali na najbolji način. “Ovdje je mnogo drugačije nego u mojoj zemlji. Za dolazak sa Solomonskih Ostrva potrebno je 24 ili 25 sati. Tamo nemamo novac kakav se zarađuje ovdje, a nema ni navijača kakvi su ovdje. Sve je drugačije nego u mojoj državi“, zaključuje.

Velika je i razlika u kvalitetu fudbala u Evropi i Okeaniji, pa i u Bosni i Hercegovini u usporedbi sa Solomonskim Ostrvima. “Kvalitet fudbala u Bosni i Hercegovini je drugačiji nego u mojoj državi. Nivo kvaliteta ovdje je visok, a u mojoj zemlji nizak“, rekao je na kraju Raphael.

Mlad, brz, spreman da uči

O njegovom potencijalu pohvalno je govorio i trener FK Velež Nedim Jusufbegović. Smatra da Raphael može napraviti odličnu karijeru, ukoliko se nastavi razvijati kako se očekuje.

“Rafa je kod nas došao na probu. Predložen je od strane člana našeg stručnog štaba Adnana Dizdarevića. Rekao je da postoji interesantan momak, koji bi volio doći. Reprezentativac je svoje zemlje.

Takvi uvijek postaju interesantni, posebno što se tiče brzine, jer smo mi tu genetski deficiratni. Došao je, potrudio se da ostane i kad to nije najbolje izgledalo. Pokazao je volju, ogromnu želju za radom, napretkom. Potencijal je ostavio traga, zabilježen je. Reagovali smo i na naš prijedlog on je ostao. Naravno da se ne radi o gotovom igraču od kojeg navijači mogu očekivati nešto spektakularno.

Radi se o potencijalu koji ima 19 godina i za koji se nadamo da će uz kvalitetan rad i maksimalan angažman svih nas, ljudi u klubu, trenera, taj potencijal razviti do određene tačke do koje to možemo da uradimo. I da će svoj put nastaviti dalje, gdje može da se kvalitetnije razvija i naraste do ozbiljnog igrača, što se nadamo i vjerujemo da će postati“, ispričao je Jusufbegović.

Raphael Lea'i je debi u dresu "Veleža" upisao na nedavnom susretu Premijer lige BiH protiv Slobode.