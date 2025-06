Društvo za izvrsnost poticajnih putovanja (SITE – Society of Incentive and Travel Executives) održat će Globalnu konferenciju od 26. do 29. februara 2024. godine u Istanbulu, objavili su iz Ureda za kulturu i turizam pri ambasadi Republike Turkiye u Bosni i Hercegovini.

U organizaciji SITE Turkiye koji intenzivno radi na razvoju poticajnog turizma u Turkiye, konferencija će učesnicima iz cijelog svijeta ponuditi priliku da otkriju i istraže Turkiye. Istanbul će u februaru 2024. godine biti domaćin Globalne konferencije SITE-a, prepoznatljivog događaja društva koje djeluje već 50 godina. Očekuje se da će događaj u Istanbul privući na stotine učesnika iz sektora poticajnog turizma.

S više od 2.500 članova u 90 država i historijom dugom pola vijeka, SITE čini vodeće svjetsko udruženje poticajnog turizma. Društvo dijeli mjerljive rezultate svog sektorskog iskustva s globalnim poslovnim svijetom, ima 27 lokalnih i regionalnih filijala širom svijeta, a Turkiye je među regijama koje šire svijest o sektorskoj motivacionoj moći udruženja u Evropi. SITE ima za cilj povećati utjecaj poticajnog turizma i doprinijeti razvoju sektora okupljanjem i razvojem najboljih rješenja te globalnog povezivanja s članovima i profesionalcima kroz umrežavanje, online resurse, obuku i certifikaciju.

Globalna konferencija, koja je najvažniji događaj SITE-a, svake godine okuplja profesionalce za putovanja i poticajni turizam iz cijelog svijeta, kako bi oblikovali budućnost ove industrije i uspostavili veze za učenje, istraživanje i saradnju.

SITE ima članove iz cijelog svijeta, a zemlje učesnice konferencije su: Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Irska, Francuska, Švicarska, Španija, Meksiko, Njemačka, Argentina, Aruba, Austrija, Australija, Bahami, Belgija, Brazil, Kajmanska ostrva, Kina, Hrvatska, Kostarika, Češka, Egipat, Mađarska, Island, Indija, Izrael, Italija, Latvija, Nizozemska, Panama, Portugal, Škotska, Singapur, Slovenija, Tajvan, Tajland, Turkiye, Ujedinjeni Arapski Emirati, Zimbabve i Japan.

Očekuje se da B2B događaj 2024. godine u Turkiye okupi više od 500 eksperata iz industrije turizma. Trodnevni događaj ponudit će i konferencijske te mrežne sekcije, pružajući učesnicima neprocjenjive mogućnosti da se povežu sa stručnjacima poticajnog turizma, upoznaju se s najnovijim trendovima tog tipa kroz različite obuke i razmjenjuju ideje s kolegama iz industrije.

Osim toga, SITE globalna konferencija omogućava turističkim profesionalcima da otkriju Turkiye, jednu od deset najboljih svjetskih poticajnih destinacija svih vremena.