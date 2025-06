Tviter je uklonio zlatnu “provereno“ značku sa glavnog naloga New York Timesa, pošto je izvršni direktor Elon Musk nazvao novinsku organizaciju “propagandom“ i platforma je prešla na šemu plaćene verifikacije.

Ranije u nedelju, Times je rekao da neće platiti za verifikovani poslovni nalog i da će se pretplatiti na plavu značku samo za novinare koji smatraju da je to neophodno za njihove potrebe izveštavanja.

Musk je prošle godine preuzeo platformu za mikroblogovanje i dao prioritet otvaranju “plave značke“, koja označava autentičan račun pretplatnicima koji plaćaju.

Stranica je objavila da će početi ukidati “nasleđene“ plave značke od 1. aprila.

New York Times je bio među medijskim kompanijama, firmama i dobrotvornim organizacijama koje su već izgubile svoju plavu značku i koje su označene kao verifikovani poslovni nalozi zlatnom značkom prema Muskovom novom sistemu.

Da bi zadržale zlatnu značku nakon uvođenja usluge pretplate nazvane Twitter Blue, ove grupe bi morale da plaćaju mesečnu naknadu od 1.000 USD u Sjedinjenim Državama i 50 USD za svaki dodatni povezani račun.

Od nedelje, glavni račun organizacije, sa skoro 55 miliona pratilaca, izgubio je svoju zlatnu značku, iako su podnalozi poput odeljaka za putovanja i mišljenja zadržali značke.

Mnoge medijske grupe i ličnosti koje su takođe najavile da neće platiti za Tviter Blue, uključujući košarkašku zvezdu Lebrona Džejmsa, zadržale su plave ili zlatne kvačice na svojim računima.

Musk napada NYT

U ranim jutarnjim satima u nedelju, Musk je ciljao New York Times u nekoliko tvitova, rekavši:

“Prava tragedija @NYTimes-a je da njihova propaganda nije čak ni zanimljiva“ i nazvao njihov glavni feed “ekvivalentom dijareje“ i “nečitljivim.“

Prema Travisu Brownu, programeru softvera iz Berlina koji prati platforme društvenih medija, samo nekoliko desetina naloga je od subote pa do sada bilo neprovereno, suspendovano ili su elementi profila uklonjeni.

On je rekao da je nedavno došlo do skoka u broju naloga koji su prešli sa nasleđenog na novi sistem, nekih 60.000 u protekloj sedmici, ali da su to „uglavnom mali računi i da je vrlo malo njih imalo verifikaciju nasleđenih“.

Od svog nastanka 2009. godine, plava oznaka je postala element potpisivanja koji je pomogao platformi da postane forum od poverenja za njuzmejkere i aktiviste.

Ali Musk i njegovi fanovi rekli su da je odluka o tome ko je dobio željenu oznaku donesena po naredbi u tajnoj proceduri, te su je nazvali simbolom nepravednog klasnog sistema.

Promene pod Muskom izvršile su pritisak na kompanije, novinare i poznate ličnosti koje su koristile Tviter kao glavni kanal komunikacije i oslanjale se na plave i zlatne značke za kredibilitet.

Oni takođe podižu raznovrsnost prevaranata i lažljivaca koji plaćaju službeno provereni, ali potpuno lažni račun.