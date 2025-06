Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt pozvao je danas političare u Bosni i Hercegovini na konačni dogovor o formiranju vlasti u FBiH.

"Ustavni rok za formiranje Vlade Federacije je istekao što znači da izborni rezultati ne mogu biti u potpunosti provedeni iako postoji podrška većine u oba doma Parlamenta Federacije za glasanje o vladi", rekao je Schmidt.

Nakon brojnih razgovora podsjetio je sve političke aktere na njihovu odgovornost, da omoguće institucijama vlasti da rade svoj posao. Schmidt je podsjetio da nastavak rada sadašnje Vlade Federacije koja je u tehničkom mandatu već više od četiri godine ne bi bilo u skladu sa uobičajnom demokratskom praksom i ne bi odražavalo volju birača.

"Federacija se nalazi u političkom zastoju, nalazi se u rascjepu između političkih blokova jer se ovdje ne radi o suštinskom neslaganju oko strukture Federacije ili uloge konstitutivnih naroda i ostalih. Ovdje se radi o borbi političkih stranaka za moć, a ne o borbi za opstanak naroda", poručio je Schmidt.

Naglasio je da konstitutivni narodi i ostali imaju svoje mjesto na osnovu onoga što je predviđeno u Ustavu i to je ono što se mora poštovati.

"Ova borba između političkih stranaka, koja je ustvari borba za moć i prevlast, se može i mora riješiti. Maksimalistički zahtjevi, etnonacionalističke taktike zastrašivanja i neprihvatanje političke realnosti neće pomoći da Federacija krene naprijed. Većina ljudi koje sam upoznao spremna je da ide naprijed i da međusobno sarađuje, samo kada bi im neki političari prestali govoriti da to ne mogu ili ne trebaju. Ovaj trenutni zastoj ne može potrajati. Volja birača koja je izražena na oktobarskim izborima prošle godine mora postati politička stvarnost, u suprotnom demokratija ovdje nema smisla", istakao je Schmidt.

Naglasio je da Federacija mora funkcionisati jer nam je jaka FBiH potrebna za funkcionisanje države.

"Građani ove zemlje zaslužuju budućnost i napredak u vlastitoj zemlji. Previše toga je dovedeno u pitanje u ovom kritičnom trenutku da bi se situacija mogla nastaviti. Ova zemlja sada ima šansu koja joj je pružena kroz kandidatski status", pojasnio je Schmidt.

Smatra da odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke i pojedinačne interese i priznati više interese Federacije, države i njenih građana.

"Moraju raditi konstruktivno bez obzira jesu li u vlasti ili opoziciji. Opozicija je neodvojivi dio demokratije. Očekujem da političari dođu do rješenja za prevazilaženje zastoja do kojeg je došlo i što prije nastave sa formiranjem vlade koja ima podršku parlamentarne većine. To je njihova obaveza koju imaju prema biračima", rekao je Schmidt.

Naglasio je da, ukoliko se odgovorni političari odriču ove odgovornosti, opredijeljen je u namjeri da se osigura da se poštuje volja građana i da imaju Vladu koja radi u njihovo ime.

"Bez obzira na koga se ovo odnosi, budite sigurni da je ovo zadnji poziv da se urazume. Očekujem da će se ovo uskoro uspješno riješiti. Neće biti nekog dodatnog konačnog poziva", zaključio je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.