Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, poslije sastanka u Beogradu sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova, da su razgovarali o svim problemima, bezbjedonosnoj situaciji, nezadovoljstvu Srba zbog kršenja sporazuma o tablicama i drugih sporazuma.

Istakao je da je njegova ideja bila da se danas dogovore i izađu sa stavovima, ali da to nije bilo moguće.

"Dogovorili smo se da zajednički nastavimo da radimo sa svim našim timovima u narednih sedam dana, da bismo mogli da izađemo sa zajedničkim saopštenjem za sve događaje koji su pred nama, od izbora koji su neki zakazali za 23. april, a na kojima Srbi neće učestvovati", kazao je Vučić na konferenciji za novinare.

Dodao je da je na sastanku razgovarano i o daljem ekonomskom i socijalnom napretku srpskog stanovništva na Kosovu i šta je to što država Srbija može da uradi za najugroženije ljude.

Istakao je da su na sastanku i ljudi sa sjevera i sa juga Kosova pokazali ogromno ogorčenje i ljutnju, kako na rukovodstvo u Prištini, tako i zbog ćutanja međunarodne zajednice. Dodao je da Srbi sa Kosova traže veću i značajniju podršku države Srbije.

"Saslušao sam naravno i razumeo sve što oni govore. Pokušao sam da objasnim u kakvoj se situaciji nalazimo, ali i da pokušam zajedno sa njima da pronađemo neka rešenja, kako bi oni mogli da žive lakše i mirnije", rekao je Vučić, dodajući da su ljudi posebno ogorčeni hapšenjem Srba.

"To je pokušaj čišćenja severa Kosova. To ljudi više ne žele da trpe. Moja molba je bila da se uvek i na svaki način sačuva mir. Videćemo kako će da ide. Nisam preveliki optimista i plašim se da neki ljudi nisu razumeli da nije suština u tome hoćemo li mi da učinimo ustupak po nekim besmislenim birokratskim pitanjima, već je suština u formiranju Zajednice srpskih opština i prestanku ugrožavanja bezbednosti srpskog stanovništva", istakao je Vučić te na kraju dodao:

"Njihova jedina želja je da Srba na Kosovu i Metohiji ne bude. Moja poruka je da se to neće dogoditi. Srba na Kosovu i Metohiji će biti, to je njihov dom, to je njihova otadžbina, tako je bilo i tako će biti."