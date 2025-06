Katolici u svijetu proslavljaju Uskrs - najveći i najstariji kršćanski praznik, koji se slavi u spomen na uskrsnuće i pobjedu nad smrću i grijehom. Dan je to koji je obilježen bogatim trpezama, obavezno kuhanim jajima čija se ljuska boji i s kojim se ponekad organizuje i takmičenje u “tucanju“.

Svečano je ovih dana i u samostanu Školskih sestara Franjevki u Bijelom Polju kod Mostara, gdje smo prisustvovali bojenju jaja. O važnosti Uskrsa za Anadoliju govorila je časna sestra Dominika Anić.

“Šta zapravo znači Uskrs? Uskrs, mi kršćani kažemo, za nas najveći blagdan. Da Isus nije uskrsnuo, onda ništa za nas kršćane ne bi imalo smisla. Mi zapravo kroz Isusovo uskrsnuće doživljavamo svoje vlastito uskrsnuće – dubinu svoje vjere. Znamo, da živeći na ovom svijetu, to nije sve. Mi svi živimo svakodnevno uskrsnuće. U našem životu se može dogoditi ne znam kakva tragedija, ne znam kakve poteškoće, ne znam kakvi životni križevi – i mi znamo da oni imaju svoj smisao. U uskrsnuću sve doživljava preobrazbu“, navela je sestra Dominika.

Porijeklo Uskrsa je u židovskom blagdanu Pashe pa su u katoličkoj liturgiji prisutni biblijski tekstovi koji podsjećaju na izlazak izabranog naroda iz egipatskoga sužanjstva i prelazak preko Crvenoga mora. Poruka uskrsnuća je da uvijek pobjeđuju ljubav i život.

“Smrt nema posljednju riječ u ljudskom životu. Smrt je jedna stepenica. Jedan događaj, kao i drugi događaji u životu. Poslije kojega nastavljamo i dalje živjeti. Mi vjerujemo da smo egzistencijalno duhovna bića. Bog nam je dao mogućnost da imamo ljudsko iskustvo. Koliko će to biti godina? Dvadeset, trideset, neko će živjeti stotinu godina. Šta je to u Božijim očima? To je kao tren. Uskrsnuće svjedoči da smo vječni. Mi smo zapravo Božanskog podrijekla. Svi ljudi su otkinuti od Božanske iskre. I jednog dana se vraćamo onamo odakle smo došli. To je poruka uskrsnuća“, istakla je sestra Dominika.

I to nije jedina poruka Uskrsa - najvećeg blagdana katolika u svijetu.

“Druga poruka koja je važna je radost. Radosna vijest. Radosna vijest spasenja za svakog čovjeka. Da nijedan čovjek više ne mora živjeti u tami groba, nego da vjeruje da je svijetlo koje je izašlo s Isusom Kristom, uskrslim iz groba, zapravo ono koje osvjetljava svaki ljudski put“, kazala je sestra Dominika.

Uskrs se ne slavi svake godine u isto vrijeme. Katolička crkva slavi u prvu nedjelju nakon prvog proljetnog punog mjeseca. Budući da prvi proljetni uštap može biti između 22. marta i 25. aprila, to znači da blagdan Uskrsa može biti samo unutar tog vremena.