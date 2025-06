Mnoge građane u Beogradu, oduševila je vest o novom sistemu javnog prevoza koji nudi mnoge promene i benefite.

Novo tehničko rešenje o sistemu javnog prevoza koje će poboljšati i olakšati saobraćaj u Beogradu predstavljeno je pre nekoliko dana.

Podrazumeva drugačije zone i cene karata, a biće uvedeno od 1. maja.

Noćni prevoz besplatan

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da bi po novom sistemu javnog gradskog prevoza noćni prevoz u Beogradu trebalo da bude potpuno besplatan.

"Ko god noću izlazi, neće morati da bilo s kim seda u kola ili da plaća taksi. Postojaće precizno vreme kada ide javni prevoz i građani će se potpuno besplatno voziti", rekao je Šapić za TV Pink.

Kako je objasnio Šapić, celodnevna karta, koja će koštati 120 dinara, važiće od 04:00 ujutro do ponoći tog kalendarskog dana, a od ponoći do 04:00 ujutro narednog dana na snazi će biti besplatni noćni prevoz, precizirao je Šapić, saopštio je Beoinfo.

Celodnevna karta - 200 dinara

Gradonačelnik je najavio da će celodnevna karta koštati 200 dinara, a da se ukida karta koja važi 90 minuta.

"Ovo je novi sistem javnog prevoza u Beogradu. U postojećem sistemu grad je podeljen na 4 zone. U novom postojaće samo dve. U sadašnjem sistemu postoji karta koja važi 90 minuta i košta 89 dinara. Ova karta se ukida. Postojaće celodnevna karta za ceo grad i cena će biti 200 dinara. Ukidaju se i papirne karte za jednu vožnju", rekao je Šapić.

Za tinejdžere i starije osobe besplatne karte

Svi učenici starosti do 19 godina dobijaju besplatan prevoz. To važi i za starije osobe od 65 godina, ali oni neće morati da imaju kartu i godišnju dopunu kao do sada. Oni će se prijavljivati preko aplikacije ili će dobiti doživotnu u besplatnu kartu.

Ukidaju se i kontrolori

Šapić je kazao i da će se ukinuti kontrolori.

"U autobuse će ulaziti Beli, odnosno Komunalna milicija i neće zaustavljati autobus ni ostale putnike. Putniku bez karte oni će uručivati nalog za plaćanje posebne karte. Putnik koji dobije taj nalog neće biti izbačen iz autobusa."