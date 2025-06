Sveukupna prosječna ocjena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori za period od 2021. do 2022. godine iznosi 5,65, što je niže od ocjene iz prethodnog izvještaja, saopšteno je danas na tradicionalnom događaju Američke privredne komore (AmCham) "Otvoreno s premijerom".

Za glavne razloge nezadovoljstva poslovnim ambijentom članice AmChama navode političku nestabilnost u zemlji koja snažno pogađa investicije, vladavinu prava i prepreke u stvaranju konkurentnog i fer tržišta, kao i česte izmjene važnih sistemskih zakona koji unose pravnu nesigurnost.

Iz Američke privredne komore poručuju da prioriteti Vlade Crne Gore moraju biti sistemski pristup u suzbijanju sive ekonomije, smanjenje jaza između potreba poslodavaca i ponude na tržištu rada kroz modernizaciju obrazovnih programa, kreiranje ekosistema koji podržava koncept cjeloživotnog obrazovanja i konkurentna poreska politika.

Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao je da Crna Gora prošle godine nije prodala nijedan metar kvadratni, već je država kupovala određene firme i vraćala ih u svoje vlasništvo.

"Broj otvorenih firmi u Crnoj Gori drastično je porastao 2022. godine. Bilo je 96 odsto ostvarenja u turizmu, u odnosu na 2019. koja je rekordna u Crnoj Gori. Nezaspolenost u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosila je 13 odsto, što je minimum od kada država vodi tu statistiku. Ako je to pogoršanje ambijenta, ja ne znam stvarno, zaista ne znam šta da kažem", kazao je Abazović.

Od milijarde eura stranih direktnih investicija, deset odsto se odnosi na njemačke investitore, odnosno najmoćnije države Evropske unije.

“Mislim da sam vam dao odgovor. U svakom slučaju poštujem, i mnoge stvari koje su izrečene i kada je u pitanju vladavina prava i poreska politika, stojim pri tome, spreman sam da to komentarišem. Ali, mi danas svjedočimo da je u Crnoj Gori velika borba za radnu snagu. Mi danas svjedočimo da će 2023. vjerovatno, ako se ne desi nešto zaista veliko što niko ne očekuje, da bude rekordna kada je u pitanju turistička privreda. Ne mislim da bilo koji investitor izbjegava Crnu Goru, to nije moje mišljenje. Sigurno postoje neka nezadovoljstva. Ako postavite pitanje: 'Jeste li zadovoljni poreskom politikom?', pa neće vam nijedan privrednik reći da je zadovoljan", naglasio je Abazović.

Predsjednica AmChama Svetlana Vuksanović rekla je da će nastaviti da se odlučno zalaže za proces reformi u zemlji i njeno pridruživanje Evropskoj uniji, kao vodeći glas američkih i drugih investitora u Crnoj Gori.

"Pretpristupni proces Crne Gore Evropskoj uniji i njeno članstvo u NATO-u čini je privlačnom investicionom destinacijom. Stoga sam uvjerena da će Izvještaj o poslovnom ambijentu biti koristan alat za potencijalne investitore kako bi se upoznali sa investicionim potencijalima Crne Gore iz perspektive sadašnjih investitora", istakla je Vuksanović.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke kazala je da će izvještaj ponuditi sveobuhvatan pregled poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i služiti kao osnovni alat za potencijalne investitore.

"Svi mi težimo poslovnom okruženju koje je transparentno, pravedno i predvidljivo. Kompanijama je to neophodno za uspjeh, a i Vladi je to potrebno kako bi privukla nova visokokvalitetna trajna ulaganja koja mogu podstaći ekonomski oporavak i rast zemlje. Izvještaj će ponuditi uvide u to kako do toga stići i kako zajednički možemo doprinijeti da se to postigne", kazala je Rajnke.