Dokument, sažetak odgovora evropskih vlada na zahtjeve Ukrajine za vojnom obukom i opskrbom vojne opreme ili oružja, bio je među desecima povjerljivih dokumenata objavljenih na internetu posljednjih sedmica, što bi moglo biti najozbiljnije curenje američkih tajni u posljednjih nekoliko godina.

Pod naslovom "Evropa - Odgovor na tekući sukob Rusije i Ukrajine", dokument u obliku grafikona navodi "procijenjene stavove" 38 evropskih vlada kao odgovor na zahtjeve Ukrajine za vojnom pomoći.

Dokument je pokazao da je Srbija odbila pružiti obuku ukrajinskim snagama, ali se obavezala poslati vojnu opremu ili ju je već isporučila. Također se navodi da Srbija ima političku volju i vojnu sposobnost opskrbljivati Ukrajinu oružjem u budućnosti, prenosi Reuters.

Dokument ima oznaku Tajno i NOFORN, što zabranjuje njegovu distribuciju stranim obavještajnim službama i vojskama.

Datum koji je na dokumentu je 2. mart i na njemu se nalazi pečat Zajedničkog štaba.

Reuters nije mogao provjeriti autentičnost dokumenta, a ured predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ukrajinska ambasada nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

Pentagon također nije još odgovorio na upite Reutersa o spominjanju Srbije u dokumentu i prethodno je odbio komentarisati bilo koji dokument koji je procurio.

Vučićeva vlada iskazala je neutralnost o ratu u Ukrajini, uprkos dugogodišnjim historijskim, ekonomskim i kulturnim vezama Srbije s Rusijom.

Ministarstvo pravosuđa istražuje curenje informacija, dok Pentagon procjenjuje štetu nanesenu nacionalnoj sigurnosti SAD-a.

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević: "Srbija nije slala oružje Ukrajini"

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević demantovao je danas navodna saznanja britanske agencije Reuters da je Srbija prodavala ili namjerava da prodaje oružje Ukrajini, istakavši da "Srbija nije prodavala, niti će, oružje ukrajinskoj niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta".

"Nekome je očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je uvuče u konflikt u kome nećemo da učestvujemo. Mi se dosljedno držimo naše utvrđene politike", rekao je Vučević za Tanjug.

Ministar je napomenuo da je po ko zna koji put objavljena laž da Srbija prodaje oružje Ukrajini.

"Više od deset puta smo demantovali te neistine i evo, učinit ćemo to opet. Srbija nije prodavala, niti će, oružje ukrajinskoj niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta", rekao je Vučević.

"Uvijek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i uzuse poslovanja. Ponavljam, Srbija nije slala oružje Ukrajini i sve što je objavljeno o toj temi su neistinite spekulacije", rekao je Vučević.