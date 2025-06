Predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je u utorak da je sastanak s predstavnicima pet liječničkih udruga bio ozbiljan i dobar te misli da su na tragu rješenja koji će pokazati i dignitet prema liječničkoj profesiji i dovesti na jednu višu razinu njihova materijalna prava.

"Dogovoren je jedan okvir, Vlada će do kraja mjeseca donijeti uredbu o koeficijentima do kraja mjeseca, napravljen je i hodogram aktivnosti glede vremensko-normativnih aspekata, a to je bolja organizacija rada u bolnicama te i plan i program koji se donosi za trogodišnje razdoblje", rekao je predsjednik Vlade i HDZ-a nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a.

Istaknuo je i kako je dogovoreno da se promijeni koncept ugovora kojima su mladi liječnici vezani nakon specijalizacija, a da se nađe jedno rješenje za postojeće ugovore te da se usporedno s izradom zakona o plaćama u javnoj i državnoj službi, što je dio plana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti radi i na drugom zakonskom okviru, a to je okvir o radno-pravnom statusu statusu liječnika.

"Moj dojama je da su razgovori bili ozbiljni, dobri, da su nastavak dijaloga koji je ministar zdravstva, zajedno sa svojim suradnicima, vodio sa stručnim udrugama liječnika te da smo na tragu rješenja koje će pokazati i dignitet prema liječničkoj profesiji i dovesti na jednu višu razinu njihova materijalna prava", rekao je Plenković.

Naravno, dodao je, uz punu svijest koliko toga se učinilo u proteklom razdoblju kada je riječ o materijalnim pravima liječnika i uopće o većoj osnovici i svim ostalim aktivnostima koje smo radili u dosadašnjem mandatu, gdje je financijski unaprijeđen njihov položaj, to je bilo i pitanje prekovremenih sati, njihova isplata te reprezentativnost liječničkih sindikata i čitav niz drugih aktivnosti. Premijer je dodao da su o tom sastanku, koji je bio dobar i konstruktivan, danas izvijestili i koalicijske partnere i vodstvo HDZ-a.

U vezi s navodima u javnosti da je "spasitelj u zadnji čas", odnosno da nema rješenja dok premijer ne dođe na pregovore, rekao je da nekad ministri riješe sami, a nekad to dođe na razinu Vlade ili premijera.

"Ministri rade svoj posao, mi radimo kao svoj posao. Nekad ministri riješe sami, a nekad to dođe na razinu Vlade ili mene osobno, pa nije to presedan", rekao je Plenković.