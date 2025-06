Povodom obilježavanja 18. godišnjice 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 31. godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine u Narodnom pozorištu Sarajevo održana je svečana akademija na kojoj je odana počast najboljim bh. sinovima koji su dali svoj život za državu.

Akademiji su, pored ostalih, prisustvovali članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović.

"Danas obilježavamo dan zvaničnog nastavka Armije RBiH kao i dan 2. pješadijskog - rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naravno da je ovaj dan posvećen ljudima koji imaju vezu upravo i sa Armijom RBiH i ljudima koji danas služe u OS BiH, pogotovo u drugom rendžerskom puku. Ali, da budemo pošteni prema sebi i prema nekim drugim ljudima, sve ono što je veličanstvena Armija RBiH uradila u odbrani Bosne i Hercegovine sigurno da nije zasluga samo boraca Armije RBiH. Ne treba zaboraviti jedinice MUP-a RBiH. Ne treba zaboraviti sve one ljude koji su radeći svoj posao, poput medicinskog osoblja, poput ljudi koji su radili u namjenskoj industriji, koji su se brinuli da imamo šta da jedemo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. I oni se mogu posmatrati u toj slici odbrane Bosne i Hercegovine", rekao je Komšić.

Međutim, naglasio je da je Armija RBiH nosila najveći teret te borbe.

"Kada pogledam to vrijeme i kako je to sve nastajalo, čovjek se pogotovo s ove distance pita, zar je to bilo moguće? Nepostojanje oružja, municije, zaliha, pa čak i na početku obučenog vojnog kadra, a postići ono što se postiglo, u prvom trenutku zaustaviti pokušaj agresora da potpuno pocijepa zemlju. Možda će neko reći da je to subjektivno, ali ja kažem da je Armija RBiH veličanstven podvig, zapravo naroda Bosne i Hercegovine", naglasio je Komšić.

Kako je kazao, drugi pješadijski puk koji baštini tradicije Armije RBiH ima razloga biti ponosan na sve ono što zapravo baštini.

"Funkcija drugog pješadijskog puka i njihovo funkcionisanje u okviru Oružanih snaga BiH jeste zapravo garancija mira, odnosno bilo kakve stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Dok postoje ovakve Oružane snage u Bosni i Hercegovini, koje su male po svojoj brojnosti i po opremljenosti nisu dorasle ni susjednim zemljama, one su garancija mira", rekao je Komšić.

Smatra da ih zato treba čuvati. Kako je kazao, jako je bitno da “nešto naučimo iz naše historije“.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bećirović podsjetio je da je prije 31 godinu donesen ukaz o formiranju Armije RBiH.

"Pokazalo se da je slobodarska Armija RBiH najvažnija historijska činjenica u višestoljetnoj historiji naše države. U vremenu najtežih izazova i iskušenja, ona je odbranila državu i slobodu. S ponosom čuvamo tradiciju slobodarske Armije RBiH koja je branila multietničku, demokratsku i nedjeljivu državu Bosnu i Hecegovinu, ravnopravnih građana i naroda", istakao je Bećirović.

Kako je rekao, Armija RBiH se suštinski razlikovala od onih koji su nasrnuli na Bosnu i Hercegovinu.

"Vodila je odbrambeno-oslobodilačku borbu i nije ratovala na tuđim teritorijama niti na teritorijama tuđih država. Branila je univerzalne ljudske vrijednosti, slobodu, jednakost, ravnopravnost, nezavisnost međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine na koju je izvršena brutalna agresija. Štitila je ugrožene i nemoćne, sprečavala još veće razmjere genocida, čuvala i branila škole, bolnice, džamije, crkve, sinagoge, muzeje i biblioteke. Ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu mogu biti ponosni na Armiju RBiH", poručio je Bećirović.

Rekao je da su Oružane snage Bosne i Hercegovine danas jedina legalna vojna sila u našoj državi.

"Oružane snage Bosne i Hercegovine predstavljaju garant sigurnosti za svakog čovjeka", dodao je Bećirović.

Brigadir Nermin Hasić kazao je da organizovanjem ovakvih i sličnih manifestacija njeguju i čuvaju tradiciju Armije RBiH.

"Prisjećamo se svih onih njenih sinova koji su dali nešto najvrjednije za Bosnu i Hercegovinu, državu Bosnu i Hercegovinu - svoje živote. Prisjećamo se ratnih vojnih invalida i poginulih boraca koji su svoje živote ugradili u temelje države Bosne i Hercegovine", dodao je Hasić.

Nizom prigodnih aktivnosti i sadržaja danas je obilježena 18. godišnjica 2. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) i 31. godišnjica formiranja Armije Republike BiH.

U prijepodnevnim satima na mezarju "Kovači" u Sarajevu je upriličeno polaganje cvijeća na centralnom nišanu i mezaru prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića.

Polaganje cvijeća i odavanje počasti upriličeno je i na gradskom groblju "Stadion Koševo".