Lider Sjeverne Koreje Kim Jong Un izjavio je da niko ne može ugroziti status i sigurnost njegove zemlje, izvijestili su u srijedu državni mediji.
"Naša borba za izgradnju moćne države danas se s ponosom sagledava jer je naša zemlja dostigla izuzetan status", citirala je Korejska centralna novinska agencija (KCNA) Kimov govor na svečanosti povodom Dana osnivanja države, održanoj u utorak u sali Mansudae u Pjongjangu.
Sjeverna Koreja obilježila je 77. godišnjicu osnivanja države.
"Sada niko, ni na koji način, ne može narušiti apsolutni status i sigurnost naše države, niti bilo koja sila može zaustaviti snažan tok ka eri prosperiteta koju smo sami stvorili", naglasio je Kim.
On je istakao "dostojanstvo i snagu" Sjeverne Koreje i obećao da neće dozvoliti da "sudbina naše zemlje bude prepuštena planovima stranih sila".
Kim je u govoru spomenuo i sjevernokorejske trupe koje su poslane u podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine.
Nakon oslobođenja Korejskog poluostrva od japanske okupacije na kraju Drugog svjetskog rata, na sjeveru je uspostavljen komunistički režim. Nova Vrhovna narodna skupština izabrana je u augustu 1948. godine, a 3. septembra donesen je novi ustav. Demokratska Narodna Republika Koreja (DPRK) zvanično je proglašena 9. septembra 1948, s Kim Il Sungom kao prvim premijerom.