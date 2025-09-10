SVIJET
1 minuta čitanja
Kim Jong Un: Niko ne može ugroziti status i sigurnost Sjeverne Koreje
Sjeverna Koreja obilježila je 77. godišnjicu osnivanja države.
Kim Jong Un: Niko ne može ugroziti status i sigurnost Sjeverne Koreje
Sjeverna Koreja obilježila je 77. godišnjicu osnivanja države. / Reuters
10 Septembar 2025

Lider Sjeverne Koreje Kim Jong Un izjavio je da niko ne može ugroziti status i sigurnost njegove zemlje, izvijestili su u srijedu državni mediji.

"Naša borba za izgradnju moćne države danas se s ponosom sagledava jer je naša zemlja dostigla izuzetan status", citirala je Korejska centralna novinska agencija (KCNA) Kimov govor na svečanosti povodom Dana osnivanja države, održanoj u utorak u sali Mansudae u Pjongjangu.

Sjeverna Koreja obilježila je 77. godišnjicu osnivanja države.

"Sada niko, ni na koji način, ne može narušiti apsolutni status i sigurnost naše države, niti bilo koja sila može zaustaviti snažan tok ka eri prosperiteta koju smo sami stvorili", naglasio je Kim.

Preporučeno

On je istakao "dostojanstvo i snagu" Sjeverne Koreje i obećao da neće dozvoliti da "sudbina naše zemlje bude prepuštena planovima stranih sila".

Kim je u govoru spomenuo i sjevernokorejske trupe koje su poslane u podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine.

Nakon oslobođenja Korejskog poluostrva od japanske okupacije na kraju Drugog svjetskog rata, na sjeveru je uspostavljen komunistički režim. Nova Vrhovna narodna skupština izabrana je u augustu 1948. godine, a 3. septembra donesen je novi ustav. Demokratska Narodna Republika Koreja (DPRK) zvanično je proglašena 9. septembra 1948, s Kim Il Sungom kao prvim premijerom.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us