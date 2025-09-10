Lider Sjeverne Koreje Kim Jong Un izjavio je da niko ne može ugroziti status i sigurnost njegove zemlje, izvijestili su u srijedu državni mediji.

"Naša borba za izgradnju moćne države danas se s ponosom sagledava jer je naša zemlja dostigla izuzetan status", citirala je Korejska centralna novinska agencija (KCNA) Kimov govor na svečanosti povodom Dana osnivanja države, održanoj u utorak u sali Mansudae u Pjongjangu.

Sjeverna Koreja obilježila je 77. godišnjicu osnivanja države.

"Sada niko, ni na koji način, ne može narušiti apsolutni status i sigurnost naše države, niti bilo koja sila može zaustaviti snažan tok ka eri prosperiteta koju smo sami stvorili", naglasio je Kim.