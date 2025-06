Svečanom dodjelom nagrada zatvoren je 34. međunarodni sarajevski sajam knjiga u dvorani "Mirza Delibašić" u Skenderiji na kojem je učestvovalo više od 120 izdavača iz Bosne i Hercegovine, regiona i šire.

KJP Centar "Skenderija" - Sarajevski sajam i Programski savjet sajma knjiga tradicionalno su organizatori Internacionalnog sajma knjiga koji je ove godine održan od 12. do 17. pod motom "Autorska prava i slobode".

Kao i svake godine, izdavači i izlagači su pripremili knjige za sve generacije, a repertoar je od dječijih knjiga i bojanki, svjetskih klasika, do najnovijih naslova sa domaće i svjetske autorske i izdavačke scene.

Ibrahim Spahić, predsjednik Programskog savjeta sajma, rekao je da se u ponedjeljak završava 34. međunarodni sajam knjiga koji je organizovan pod motom "Autorska prava i slobode stvaranja, izražavanja".

"Potvrđeno je da postoji prava publika, dakle, ljubitelji knjige, a ne oni koji su zaljubljeni u knjigu. Dakle, oni koji istražuju, pored svih mogućih internet konekcija, različitih društvenih mreža, kako izgleda dodir sa knjigom. Imamo potrebu da ovo preraste u pravi kulturni festival posvećen knjizi", kazao je Spahić.

Na zatvaranju Sajma dodijeljene su sajamske nagrade u 18 kategorija, a o kojima je odlučivao tročlani žiri. Između ostalih, dodijeljene su nagrade za uredništvo, najbolje oblikovanje knjige, ilustraciju knjige, za najbolji izdavački poduhvat godine, za najbolju promociju djela na Sajmu, najbolji udžbenik za visoko obrazovanje, za nauku, najbolji štand i multimedijalnu promociju knjige, kulture i umjetnosti, za najbolju bibliotekarku/bibliotekara, za izdanja novih medija, za časopise iz književnosti, filozofije, sociologije i drugih humanističkih i društvenih nauka, za očuvanje i valorizaciju književne baštine, za sistematsko objavljivanje svjetske književnosti, za objavljeno književno djelo u dijaspori, te za e-izdavaštvo i nove tehnologije.

U tročlanom žiriju bila je Tamara Sarajlić Slavnić.

"Prvi put sam član ovog žirija i nije baš bilo jednostavno jer su spiskovi bili ogromni. Nagrade su bile u 18 kategorija, za uredništvo, izdavaštvo, ilustraciju knjige, dobru promociju na sajmu...", kazala je Sarajlić Slavnić.

Samir Deumić je dobitnik nagrade na najbolju prvu knjigu objavljenu kod izdavača, učesnika Sajma. Knjiga nosi naziv "Krug".

"Mene je interesovalo zlostavljanje u braku, dokle može ići taj koji zlostavlja i dokle osoba može trpiti zlostavljanje", rekao je Deumić.

Dobitnik nagrade u oblasti umjetnosti i arhitekture je Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH za djelo: "Sarajevo throught the history: from a neolithic settlement to a metropolis and years od urbicide", autora Mehmeda Bublina.

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH Ismet Ovčina rekao je da je ova ustanova ponosan što je dobila nagradu za ovo izdanje.

"U ovoj knjizi se može vidjeti taj aspekt Sarajeva kroz historiju. Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH na ovim sajmovima dobija i druge nagrade za svoj časopis, izdanja, ali ovo je izuzetno važno izdanje. Ovo jeste promocija Sarajeva kroz historiju", pojasnio je Ovčina.

Posebno priznanje za najbolju izložbu dobio je ured UNESCO-a u Bosni i Hercegovini za izložbu "Stećci".

Dodjelom nagrada zvanično je zatvoren sarajevski sajam knjiga, ali za posjetioce će biti otvoren sve do 19 sati.