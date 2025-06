"Mi očekujemo daljnji trend smanjenja stope inflacije na mjesečnoj razini", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a upitan za komentar činjenice da inflacija u Hrvatskoj četvrti mjesec usporava.

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u ožujku 10,7 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, što znači da je inflacija oslabila četvrti mjesec zaredom, pokazuju drugi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u ponedjeljak.

Plenković je podsjetio da je Vlada osigurala temeljne preduvjete poput držanja iste cijene energenata kao prošle godine poručivši i kako svi drugi akteri u lancu trebaju voditi računa o tome da u ovim vremenima treba biti socijalno odgovoran.

Novinare je zanimalo i očekuje li, nakon zahtjeva sudaca i medicinskih sestara za većim plaćama, 'poplavu' takvih zahtjeva, odgovorio je da su za razliku od ranijih vlada koje nisu dizale osnovicu oni povećali plaće svima u zadnjih nekoliko godina. Podsjetio je kako su povećali plaće ogromnom broju ljudi koji rade u javnom i državnom sektoru.

"Ti podaci više su nego jasni. Mi ćemo razgovarati sa svima kao što razgovaramo i sada", kazao je.

Zamoljen za komentar izjave predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave kako "apriori ne odbija ni moguću suradnju s HDZ-om", Plenković je rekao kako misli da se malo previše priča o izborima koji su za više od godinu dana. Podsjetio je i da je zadnji put Domovinski pokret ne samo unaprijed rekao da mogu s HDZ-om ali ne sa njegovim predsjednikom i premijerom. No neki od njih su to ponavljali i u izbornoj noći kada su već vidjeli da HDZ ima komotnu situaciju za formiranje parlamentarne većine i bez njih.

"Mogu ovo doživjeti jedino kao neku vrstu naučenih lekcija da takva vrsta političkog isključivog ponašanja nije osobito mudra", ustvrdio je.

Auf Wiedersehen je išlo samo Daliji Orešković a ne cijeloj oporbi

Na pitanje je li pretjerao kada je saborskoj zastupnici Centra Daliji Orešković tijekom aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru poručio 'auf Wiedersehen' ako joj se ne sviđa u Hrvatskoj, Plenković je pojasnio kako je to rekao samo toj zastupnici, a ne cijeloj oporbi.

Podsjetio je i da je Orešković HDZ-ovim zastupnicima u Hrvatskom saboru govorila kako mrzi HDZ i da s HDZ-ovcima treba kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata. "To reći strani koja je ostvarila sve strateške ciljeve hrvatskog naroda u zadnjih 30 godina. To nije pretjerivanje?", upitao je. Poručio je i da ga Orešković svaki put optužuje bez bilo kakvog argumenta za bilo kakvu korupciju. "Ono što sam joj rekao rekao sam krajnje pristojno", kazao je. Smatra kako je jedno bit efekta u replici nekome, a drugo je kasnije to "generalizirati, skraćivati i onda reći : Eto, to je išlo sve. Nije išlo sve, išlo je samo nju i to kroz jednu efektnu retoričku figuru", kazao je.

Osvrćući se na obnovu od potresa Plenković je podsjetio da do 30. lipnja imaju rok za potrošiti sredstva iz Fonda solidarnosti za obnovu u iznosu od 1,003 milijarde eura. Istaknuo je da smo trenutno za financiranje obnove javne infrastrukture potrošili 731 milijun eura te se dinamika obnove izrazito ubrzala, a ubrzali su se i procesi kada je u pitanju obnova privatnih zgrada.

Izvijestio je da su se na širem Predsjedništvu HDZ-a osvrnuli i na komentar agencije Fitch koja je potvrdila najvišu razinu kreditnog rejtinga Hrvatske 'BBB+' sa stabilnim izgledima. Istaknuo je kako to govori da smo u reputacijskom smislu prema financijskim i gospodarskim institucijama te međunarodnim i domaćim financijskim tržištima postupali dobro. Istaknuo je da je Hrvatska nastavila rapidno smanjivati udio javnog duga u BDP-u koji sada iznosi 68,4 posto.