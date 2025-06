"Razgovori o plaćama sudaca traju... U ovom trenutku mislim da je najvažnije da se nastavi rad radne skupine koja priprema novi zakon i nova rješenja", rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Na pitanje novinara hoće li se i on uključiti u pregovore uzvratio je: "Nismo još u toj fazi".

Premijer se osvrnuo i na slučaj krčkog suca Antona Hlače koji je odgodio ročište jer ga je "spopala zlovolja" kad je vidio platnu listu, te je upitan kakva bi kazna za tog suca bila primjerena, odgovorio da će o tome odlučiti tijela u pravosuđu.

Plenković je komentirao i nedjeljne lokalne izvanredne izbore u Varaždinu i Čabru gdje su se birala nova gradska vijeća te u općinama Kali i Kukljica na otoku Ugljanu gdje su se birala nova općinska vijeća, a HDZ nigdje nije osvojio većinu.

"Primili smo na znanje te rezultate. U svakom slučaju ono što je važno, tu nije bilo izbora za čelnu osobu gradskih odnosno općinskih vlasti, dakle za gradonačelnike i lokalnu vlast", rekao je.

Smatra da pretjerani izvanredni izbori i raspuštanja na lokalnoj razini ne donose veliku korist niti veliki odaziv birača.

"Mi ćemo nastaviti kao i do sada surađivati po jednakim načelima sa svim jedinicama lokalne i područne samouprave kao što smo to činili i do sada", ustvrdio je premijer.