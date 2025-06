Muslimani širom svijeta danas slave Ramazanski bajram, jedan od najradosnijih dana u muslimanskoj tradiciji kojim se obilježava kraj posta i mjeseca ramazana.

Ramazanski bajram, jedan od dva najveća islamska blagdana, počeo je jutros, klanjanjem bajram-namaza u džamijama širom regije.

Bosna i Hercegovina

Veliki broj vjernika klanjao je bajram-namaz jutros u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

U džamijama širom Bosne i Hercegovine klanjan je bajram-namaz, čime su muslimani, nakon mjeseca posta, dočekali Ramazanski bajram.

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, prvi dan Ramazanskog bajrama je danas.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu kazivao reisul-ulema Husein ef. Kavazović.

Nakon sabah-namaza, održan je svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, ilahija i kasida. Prigodan vaz ovom prilikom održao je Dževad Pleh, direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Prvog dana reisul-ulema organizuje tradicionalno bajramsko čestitanje u Upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima.

Drugog dana Bajrama, u subotu 22. aprila, Islamska zajednica će obilježiti Dan šehida.

Centralni događaj bit će održan na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu s početkom u 11 sati, a planirano je prisustvo i reisul-uleme Husein ef. Kavazovića.

Crna Gora

Prema informacijama iz Mešihata Islamske zajednice Crne Gore, bajram-namaz se klanjao u više od 135 džamija u Crnoj Gori. Centralna proslava Ramazanskog bajrama ove godine priređena je u Bijelom Polju, dok je u Podgorici bajram-namaz klanjan u Staroj varoši, u Starodoganjskoj džamiji, kao i u džamiji Osmanagića.

Već od ranih jutarnjih sati, vjernici su pristizali u Osmanagića džamiju, kako bi klanjanjem namaza dočekali Bajram.

Klanjanje bajram-namaza predvodio je Ismail ef.Dacić, koji je govorio o blagodetima ramazana i vrijednosti bajrama.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat ef. Fejzić, u juče upućenoj bajramskoj poruci, poručio je da je Bajram vrijeme "kada trebamo da mislimo na porodicu i molimo Boga da je učvrsti pred izazovima koji dolaze, da mislimo na omladinu i molimo Boga da usmjeri njihove potencijale u pravcu humanosti, morala i zdrave krativnosti, i da ih sačuva od nasilja i destruktivnog ponašanja".

On je kazao da u ovim blagadnima između ostalog treba misliti na državu i moliti Boga da je učini domom svih njenih građana.

Kosovo

Kosovski muftija Naim Trnava predvodio je klanjanje namaza u prepunoj džamiji “Fatih Sultan Mehmet” u Prištini. U svojoj poruci je kazao da su se muslimanski vjernici ovog divnog jutra okupili u džamija širom zemlje kako bi obilježili praznik Ramazanski bajram, namazom i molitvama.

“Ovaj praznik nosi radost i sreću u duši i srcu vjernika. Svi vjernici na cijeloj planeti s mnogo razloga danas slave, čestitaju i pozdravljaju, jer su mesec dana ispunjavali naredbu Stvoritelja svijeta, postivši mjesec ramazana”, kazao je muftija.

Istakao je da je post žrtva koju vjernik čini samo za Stvoritelja, da mjesec dana posta zahtijeva žrtvu, ubjeđenje i veru.

“Tokom ramazana ujedinjinjuje nas post, namaz, molitva, iftarska sofra i berićet sufura. Zajedno smo u solidarnosti i dobročinstvu”, naveo je kosovski muftija.

Poručio je da vjernici ramazan ispraćaju svijetlog obraza i da je Bajram najpopularniji praznik među građanima, te da “poruke ramazana treba da nas prate i tokom drugih meseci”.

Pozvao je sve vjernike i građane da proslave Ramazanski bajram sa svojim bližnjima, voljenima, prijateljima uz punu harmoniju jedni pored drugih.

Hrvatska

Zagrebačka džamija i ovog Ramazanskog bajrama bila je premala za primiti sve vjernike koji su iz Zagreba i okolice došli klanjati Bajram namaz, tako da se klanjalo u hodnicima, pomoćnim prostorijama, pa i u dvorištu džamije.

Muftija Aziz ef. Hasanović u svojoj hutbi istaknuo je kako je bajram vrijeme kada se “promovira osnaženo biće postača” i kada vjernik nastoji ispunjavati najviše moralne zadatke.

Muftija je dodao kako post nije puko gladovanje i ispaštanje, već kako ima duboku svrhu postizanja najvećih duhovnih stupnjeva zahvalnosti Stvoritelju, ali i stvaranja solidarnosti s gladnima i siromašnima u svijetu.

Molite Stvoritelja da budete od onih koji daruju, a ne od onih koji primaju, rekao je muftija te poručio kako slast nije u sticanju imetka, nego u njegovom dijeljenju s drugima.

Rekao je kako je posljednji mjesec dana ramazana važan period godine u svim religijama, vrijeme “odricanja i žrtve na Božjem putu”.

“Od svih vjerskih autoriteta slušamo vapaje i pozive za mir u svijetu. Pridružujemo se pozivu za mir u svijetu i izražavamo žaljenje nad onima koji bi to trebali činiti, a ne čine. Zabrinuti smo za kontinuirano nasilje koje se provodi nad palestinskim narodom, uskraćujući temeljne vjerske i građanske slobode, sve do uzimanja njihovih života. Ništa nije bolje nije sa muslimanima Ujgurima kojima je uskraćeno pravo da poste. Agresija na Ukrajinu polarizira čovječanstvo i opasno prijeti. Nažalost, to ohrabruje i pojedince ovdje, u našoj regiji, te svojim retoričkim narativom unose mržnju i nemir među ovdašnje narode čije ratne rane još zacijelile nisu. Ignoriraju se presude najvećih međunarodnih sudova, iste se negiraju, a kako bi se opravdali određeni postupci i postigao lažni populizam. Dok se u učionicama ne bude učilo ono što je presuđeno u sudnicama, nema međusobnog povjerenja niti isitinskog mira”, poručio je muftija u hutbi.

Ramazanski bajram iz zagrebačke džamije tradicionalno je prenosila Hrvatska radiotelevizija.

Srbija

Veliki broj vjernika klanjao je jutros bajram-namaz u i ispred Bajrakli džamije u Beogradu.

Nakon molitve predviđeno je posluženje za goste i zvaničnike u salonu muftije Islamske zajednice Srbije (IZS) Mustafe el. Jusufspahića.

Tokom čitavog ramazanskog posta organizovani su iftari, a siromašnima i ugroženima svakodnevno su dijeljeni obroci.

Jusufspahić je u svojoj Bajramskoj poruci naglasio da je Bajram vrijeme radosti, zajedništva i solidarnosti, i poželio da blagdani donesu inspiraciju da budemo bolji ljudi, da se trudimo da pomognemo drugima i da cijenimo sve što imamo.

Istakao je da su se ramazanski ibadeti odvijali u prepunim džamijama, više nego ikada do sada, i dodao da ga posebno raduje što su džamije i mesdžidi bili najviše popunjeni mladim svijetom.

Ocijenio je da je to pokazatelj da se amaneti očuvanja vjere u porodicama ispunjavaju i da će uspješno biti preneseni na nove generacije koje taj put dobra nikada neće napustiti.

Ramazanski bajram obilježava kraj posta. Nakon klanjanja bajram-namaza, ljudi uglavnom odlaze na mezarje, kako bi proučili Fatihu članovima porodice koji su preselili na ahiret.

Takođe, Bajram je prilika da ljudi posjete jedni druge, a posebno se Bajramu raduju najmlađi, koji dok traje Bajram prikupljaju slatkiše.

Ramazanski bajram traje tri dana.