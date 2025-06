“Sledi nam 27. maja Skupština SNS, stranke koja je promenila i koja menja Srbiju, stranke koja je najzaslužnija za promene Srbije, stranke čiji ću član da ostanem i verujem da ćemo tada izabrati novo rukovodstvo stranke”, rekao je predsednik sinoć na TV Prva.

Na pitanje li to znači gašenje Srpske napredne stranke (SNS), predsednik je naglasio da se to nikada neće dogoditi.

“Ni slučajno", rekao je Vučić i naglasio da je SNS stranka srpskog naroda, kao što to može da kaže i za neke druge političke stranke u regionu poput VMRO DPMNE, HDZ, GERB u Bugarskoj, socijalista u Rumuniji, FIDES u Mađarskoj.

Vučić je rekao da želi da formira pokret koji će biti širi od SNS-a, u kojem će priliku da učestvuju u vođenju zemlje dobiti i oni ljudi koji to nisu imali u prethodnim periodima bez obzira na stranke kojima su pripadali.

"Hoću da formiramo pokret koji će biti širi od SNS-a u kojem verujem da će SNS da donese odluku da učestvuje, ali u koji želim da ubacim ljude i koji nisu u SNS-u. Dakle ljude iz drugih političkih partija. Neke ljude koji su pripadali našim političkim protivnicima, koji mogu zajedno sa nama u ovim teškim trenucima jer teško vreme je pred nama i teže nego što je bilo u prethodnom periodu. Da pokušamo da zemlju izvedemo na pravi put i da nastavimo veliki i zanačajan napredak", rekao je Vučić.

Kada je u pitanju potencijalni kandidat koji bi ga zamenio na čelu SNS-a, Vučić kaže da to za zavisi od ljudi u stranci, ali da postoji "troje ili četvoro koji su ozbiljni kandidati".

"U međuvremenu, ima nekoliko njih koji su izgubili funkcije, a koji će bombastično da nam objasne, sledeće nedelje kako napuštaju SNS, pošto mi kao što znate ne izbacujemo ljude. Mi nismo DS pa da napišemo na papiru: 'ovo je konj a ovo je DS'. Mi ne izbacujemo ljude, mi ih puštamo da budu veliki mangupi kad napuste stranku i izgube funkciju", rekao je Vučić i dodao da veruje da će biti dvoje troje koji će napustiti SNS jer su ostali bez funkcije.

Ocenio je i da neki mediji u Srbiji daju veliki prostor desno orijentisanim strankama misle da će na taj način oslabiti SNS.

"Šta mislite zašto u lažno liberalnim medijima postoji toliki prostor za one političke stranke koje su nazivali fašističkim do juče. Cilj je samo jedan. Oni žele, hoću da svi ljudi u Srbiji znaju, da SNS sa današnjih 45 odsto, spuste nekako na 35 odsto. Da manjinske stranke uvek imaju do deset odsto i da ne možemo da imamo većinu", rekao je Vučić.