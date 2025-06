Najmanje 50.783 osobe su poginule u zemljotresima koji su pogodili Turkiye ranije ove godine, izjavio je u subotu ministar unutrašnjih poslova Suleyman Soylu.

"Trenutno postoji 297 zahtjeva za pronalazak nestalih osoba. Njih 30 je u uzrastu do šest godina, 20 je u starosnom rasponu od sedam do 12 godina, a 36 je u uzrastu od 13 do 17 godina. Dakle, 86 nestalih su djeca. Drugi su odrasli", rekao je Soylu u razgovoru za CNN Turk.

Naveo je da su usljed zemljotresa poginula 7.302 migranta.

"Identifikacija 985 osoba je u toku", rekao je Soylu.

Naveo je da su uzorci DNK uzeti od osoba iz Idliba, Afrina, Jarabulusa, Azeza i Marea tokom procesa identifikacije.

"Pokušavamo da ih uporedimo. Dakle, nisu svi od ovih 985 osoba državljani Republike Turkiye. Među njima ima i stranih državljana. Ima onih koji žive sami. Ima onih koji nemaju rodbinu. Zato postoje slučajevi iz kojih nismo mogli dobiti DNK", pojasnio je Soylu.

Rekao je i da je proces uklanjanja ruševina skoro završen.

"Oko 50.000 od 57.000 ruševina je uklonjeno u 11 regija. Većina je u Hatayu. Rekli smo da ćemo završiti do Bajrama. Svi objekti za rušenje su očišćeni. U roku od deset dana počet ćemo s rušenjem teško oštećenih objekata", dodao je Soylu.

Dva razorna zemljotresa jačine 7,7 i 7,6 stepeni po Richteru 6. februara pogodila su južne dijelove Turkiye s epicentrom u Kahramanmarasu.

Oko 14 miliona ljudi u Turkiye pogođeno je razornim zemljotresima, kao i mnogi na sjeveru Sirije.​​​​​​