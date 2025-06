Beograd: Prikaz sposobnosti Vojske Srbije

Prikaz sposobnosti Vojske Srbije (VS) "Granit 2023" povodom Dana VS održan je na vojnom aerodromu u Batajnici u blizini Beograda i u njemu je učestvovalo oko 5.000 pripadnika VS, više od 2.300 sredstava borbene tehnike i više od 60 vazduhoplova.