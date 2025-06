Vrlo je važno pokazati svima da u Bosni i Hercegovini postoje ljudi koji su spremni na miran način političkim sredstvima da brane državu i njen suverenitet, poručeno je sa skupa patriota i građana Bosne i Hercegovine koji je održan u Sarajevu u organizaciji Saveza udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine i Fonda memorijala Kantona Sarajevo.

Skupu su prisustvovali član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, brojni zvaničnici, bivši pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugi građani.

Komšić je u obraćanju komentarisao najavu predsjednika bh. entiteta Republike Srpske Milorada Dodika da će entitetska policija kontrolisati entitetsku granicu te se osvrnuo i na druge političke prilike u državi.

"Nemojte nikad potcjenjivati Milorada Dodika i ono što govori jer on sve što govori to zaista i misli. Pitanje je samo da li će mu se u jednom trenutku stvoriti okolnosti tako da to realizuje. Ovaj put Dodik ide na jednu vrstu pritiska misleći ozbiljno ne bi li mu se izašlo u susret u pregovorima oko državne imovine. To je ono što mu treba. Nedostaje mu i novca, uskraćena su velika sredstva od strane Evropske unije RS-u i Dodik kroz ovaj nastup želi isposlovati da se s njim uđe u pregovore i da on malo smiri retoriku s tim da će se na taj način pomaći jednu stepenicu više ka konačnom cilju", rekao je Komšić te dodao:

"Nemam nikakvih dilema da Milorad Dodik zaista misli otcijepiti dio Bosne i Hercegovine, pa čak i pripojiti Srbiji. Vidjeli ste jučer, pored njega stoji predsjednik susjedne države koji ne reaguje na takve stvari, što vam je jasna poruka Dodikova i Vučićeva. Druga je stvar da li će on u tome zaista moći da uspije. Da li će uspjeti ovisi o nama i to na način, ne samo da se mi svađamo i prepiremo, nego da se kanališe jedna vrsta pritiska prema institucijama Bosne i Hercegovine koje su zadužene da takve stvari i preveniraju i spriječe. U ovom slučaju, to je samo pravosuđe."

Zastupnik u državnom Parlamentu i bivši potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović izjavio je da je važno pokazati svima da u Bosni i Hercegovini postoje ljudi koji su spremni na miran način političkim sredstvima da brane državu i njen suverenitet.

"Mi koji se sjećamo šta se dešavalo prije 31 godinu kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, imamo osjećaj da se neke stvari ponovo dešavaju. Ponovo imamo napuštanje određenih ljudi iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ponovo imamo secesionističke politike i mislim da je današnji skup važan da pokažemo da u Bosni i Hercegovini itekako ima ljudi koji ne samo da razumiju današnju situaciju u kojoj se svi nalazimo nego smo spremni naravno na miran način političkim sredstvima da branimo Bosnu i Hercegovinu i njen suverenitet", istakao je Dunović.

Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić smatra da ponašanje aktera međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini više nije jasno razumljivo.

"Sigurnosna situacija je još uvijek, uslovno rečeno, stabilna, iako vidimo puno razloga da trebamo biti oprezni. Neću još uvijek kazati da trebamo biti zabrinuti, ali ni ponašanje aktera međunarodne zajednice koji su uvijek bili konstruktivni i doprinosili miru nije više jasno razumljivo. Domaći akteri su razjedinjeni, pogotovo probosanske ili probošnjačke snage. Borba za vlast je postala znatno bitnija od borbe za interese naroda i države", kazao je Cikotić te dodao:

"Mislim da je u ovom trenutku jako potrebno jedinstvo i odgovornost i vrlo jasno razumjeti da suštinu stabilnosti, sigurnosti i mira u Bosni i Hercegovini garantuju državotvorne i patriotske snage Bosne i Hercegovine, a nikakve međunarodne snage i nikakvi međunarodni akteri, iako razumijemo da nam je saradnja sa strateškim partnerima i sa međunarodnom zajednicom od ključnog značaja. Ali ovo što pojedini akteri pokušavaju mirnim putem navodno postići ono što genocidom, udruženim zločinačkim poduhvatom, ratom i silom nisu uspjeli, naravno da je iluzija i opšta varka."