Širom Republike Turkiye se na prigodne načine obilježava 108. godišnjica kopnene Bitke za Canakkale, a i širom Australije i Novog Zelanda obilježava se Dan Anzaka.

U Evropi poznata i kao Bitka na Galipolju, jedna je od najkrvavijih i najžešćih bitki u Prvom svjetskom ratu, a po mnogim pokazateljima i u historiji uopšte.

Pomorska bitka odvijala se između 3. novembra 1914. i 18. marta 1915. godine, dok je kopnena bitka trajala od 25. aprila 1915. do 9. januara 1916. To su bitke koje zauzimaju najznačajnije mjesto u historiji Turkiye i šire.

Na današnji dan 1915. godine, devet mjeseci nakon početka Prvog svjetskog rata, saveznički vojnici iskrcali su se na obale Galipolja s namjerom da otvore tjesnac Canakkale za prodor savezničke flote za napad na Istanbul. Međutim, savezničke snage naišle su na snažan i hrabar otpor Turaka i nisu uspjele u nakani.

Selo Anzak u kojem se tradicionalno obilježava godišnjica kopnene bitke je ustvari akronim koji trajno podsjeća na učešće australske i novozelandske vojske u toj bici.

Širom Australije i Novog Zelanda danas se također obilježava Dan Anzaka.

Tako je blizu 2.000 Australaca i Novozelanđana došlo u Turkiye i prisustvovalo tradicionalnom bdijenju i misi zadušnici na Galipolju.

Mnogi okupljeni su proveli noć na licu mjesta u vrećama za spavanje i pokriveni dekama na hladnoći, čekajući početak ceremonije dok su gledali dokumentarne filmove i intervjue o bitkama koje su vođene za Canakkale.

Australski ministar za pitanja veterana Matt Keogh i novozelandski ministar odbrane Andrew Little govorili su o značaju ovog dana.

Pročitano je i poznato pismo Mustafe Kemala Ataturka, utemeljitelja Republike Turkiye, porodicama stranih vojnika koji su izgubili živote u bici.

U borbama koje su trajala osam mjeseci ubijeno je više od 44.000 britanskih, irskih, francuskih, australskih, novozelandskih, indijskih i kanadskih vojnika, kao i blizu 87.000 osmanskih vojnika.

Novozelandski ministar Little za Anadoliju je kazao da je Dan Anzaka važan za njegovu zemlju.

“Mnogi Novozelanđani došli su se boriti ovdje u Gallipolje, a mnogi su ovdje pali i položili živote. To je također vrijeme kada su Australci i Novozelanđani iskovali vezu, a to traje do danas. Dakle, veza i iskustva Novozelanđana s Galipoljem su vrlo jaki“, kazao je Little.

Rekao je da se osjećaju "dobrodošli" kada dođu na Galipolje, dodajući da su diplomatske i trgovinske veze između Turkiye i Novog Zelanda sve jače.

I australski ministar Keogh kazao je da je privilegija biti u Gallipolju te je izrazio sućut i dobre želje turskim građanima pogođenima velikim potresima koji su 6. februara ove godine usmrtili više od 50.000 ljudi.

“Nismo došli ovdje veličati rat. Došli smo iskazati poštovanje, odati počast onima koji su u ratu žrtvovali svoje živote, udove, umove i duše“, rekao je Keogh.

Chris Cole kazao je da je emigrirao na Novi Zeland prije 40 godina i da se od tada zanima za Anzak.

“Bio je to prekrasan dan za mene da shvatim prijateljstvo između Turkiye, Australije i Novog Zelanda. Bila je to jedna od najljepših ceremonija koje sam ikada vidio“, kazao je Cole.