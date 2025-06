Turski bespilotni avion ANKA-3 prvi put je izašao na pistu radi testova na tlu i priprema se za debitantski let koji se očekuje u narednim danima.

Riječ je bespilotnom borbenom avionu koji je razvila turska kompanija Turkish Aerospace Industries (TAI) i to trećem proizvodu iz porodice bespilotnih letjelica ANKA.

Direktor inženjeringa za bespilotne letjelice Bulent Korkem za Anadoliju je rekao da je ANKA-3 konfiguracija bez repa i da zbog toga ima brojne prednosti u odnosu na konkurenciju na tržištu.

“Prva od tih prednosti je njegova vrlo slaba radarska vidljivost. Budući da letjelica nema horizontalne i vertikalne repove, vidljivost se znatno smanjuje. Nekim dodatnim mjerama je moguće dodatno smanjiti njegovu vidljivost. U ovoj konfiguraciji otpor je vrlo nizak. Možemo stvoriti veći volumen i kapacitet transporta. Stoga smo željeli iskoristiti sve te prednosti. Prije otprilike godinu dana krenuli smo s idejom aviona bez repa i sve je počelo u februaru prošle godine. U ovom trenutku avion prolazi testove na tlu. Uskoro će i naredna faza, a to je njegov prvi let. Kasnije će započeti proces u kojem se sistemi misije integriraju i pripremaju za stvarnu upotrebu. U ovom trenutku, naš prvi cilj je ostvariti prvi let. Datum leta je vrlo blizu, početkom maja, nadam se da će to biti u prvoj polovici maja“, rekao je Korkem.

Korkem je također kazao da ANKA-3 ima ozbiljnu nosivost, da je vrlo brz, da može dostizati visinu od 44.000 stopa i može djelovati na visini 40.000 stopa.

"Niska radarska vidljivost daje nam veliki kapacitet korisnog tereta i sposobnost djelovanja pri velikim brzinama na velikim udaljenostima. To možemo koristiti za svrhe napada zrak-zemlja, zrak-zrak, podupirući ga drugim elektroničkim sistemima i teretima koje ćemo montirati na njega. ANKA-3 možemo koristiti u zajedničkim operacijama sa sistemima s posadom kao što su naš Nacionalni borbeni avion, HURJET i F-16. Dakle, područje upotrebe ovog aviona je vrlo široko. Ako sve bude išlo po planu, možemo reći da ćemo do kraja ove godine ili početkom sljedeće godine spremiti ovaj avion i za prvu misiju“, istakao je Korkem.

ANKA-3 raspolaže sa ukupno sedam stanica za naoružanje, od kojih je jedna smještena ispod središta trupa, dvije unutar njega i po dvije ispod krila.

“Mogućnosti interne stanice unutar trupa će biti ogromne, što možemo zahvaliti velikom volumenu koji daje ova konfiguracija. Avion može nositi sve oružje koje u Turkiye proizvodimo. Interna stanica može nositi po jedno oružje klase Mark 83 ili više manjih projektila. Prva velika stanica ispod krila može nositi SOM-J, strojnice klase Mark 83. Relativno malo oružje može se nositi i na preostalim stanicama. Tako da je naš raspon vrlo širok u smislu nošenja oružja“, pojasnio je turski inženjer.

Naglašavajući da je ANKA-3 projekt na koji je ponosan, Korkem je rekao da se nada da će i naredne faze testiranja biti uspješno okončane i da će taj avion biti spreman za zadaće.

Korkem je također najavio da Turkiye razvija i novu verziju brze ciljane letjelice Simsek (grom), koja će biti smještena ispod krila borbenog aviona ANKA-3. Nova verzija te letjelice nazvana je Super Simsek.

Super Simsek će prvenstveno biti ciljana letjelica, nakon čega će uslijediti njene verzije s mamcem i ofanzivnim streljivom.

“Stoga će Super Simsek moći izvoditi borbene misije zrak-zemlja, zrak-zrak, za otkrivanje i suzbijanje neprijateljskih sistema na tlu. U jednoj od najnovijih inačica moći će dohvatiti i krstareće rakete. Očekujemo domet od preko 700 kilometara“, zaključio je Korkem.