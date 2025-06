Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se s predsjednikom Republike Albanije Bajramom Begajom, a razgovarali su o odnosima dviju prijateljskih i savezničkih država, Hrvatske i Albanije, kao i o situaciji u regiji jugoistočne Europe te o europskom putu Albanije nakon što je lani ta država službeno započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji.

Milanović: Regiji ne prijeti ratni sukob

Hrvatski predsjednik Milanović ocijenio je odnose Hrvatske i Albanije prijateljskim te poručio kako Hrvatska nastoji što više pomoći Albaniji pri ulasku u Europsku uniju.

„Albanija je, po meni, trebala odavno biti u puno višoj fazi integracije u Europsku uniju. Nije bilo ni jednog realnog političkog, sigurnosnog pa ni ekonomskog razloga da Albanija ne bude sada već pri kraju pregovora. To nije postala, a vjerujem da hoće, zbog predrasuda, ne samo prema Albaniji nego i prema nekim drugim državama“, izjavio je Milanović.

„Ključni problem je u predrasudama zapadne Europe prema Balkanu, muslimanima, jer Albanija je zemlja koju većinski nastanjuju građani muslimanske vjeroispovijesti, a to je u zapadnoj Europi očito postao problem“, dodao je Milanović.

„Kosovo je realnost, priznala ga je velika većina Europske unije i NATO-a, neke države nisu, da ih sad pitate zašto nisu, ne bi vam znale objasniti. Radit ćemo sve, i to ne nikada s ciljem da provociramo Srbiju, nego da ih pokušamo uvjeriti, koliko je to moguće, a teško je, da je to realnost. Realnost je da je Kosovo dio Europe, da će ga u ne tako dalekoj budućnosti priznati sve europske države i da se tu Srbija nalazi u jednoj pomalo politički shizofrenoj situaciji, podijeljenoj situaciji, u kojoj s jedne strane fantazira o odnosu s Rusijom, kojoj je Srbija samo jedan mali privjesak, a s druge strane, moraju živjeti u Europi. Pitanje Kosova je, nažalost, neodvojivo od pitanja odnosa sa Srbijom“, rekao je Milanović.

On je ocijenio kako je velika većina građana Srbije prihvatila realnost Kosova te kako bi Srbiju trebalo „gurnuti“ u tom smjeru.

Dodao je kako se Srbiju o procesu osamostaljenja Kosova neće pitati, no kako je ona važan dio rješenja. Srbija je izgubila Kosovo, jer „nije bila dobar gospodar“, poručio je.

Na pitanje novinara o mogućem izbijanju sukoba u regiji zbog Kosova i statusa Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini, Milanović je ocijenio kako ovom prostoru ne prijeti bliski ratni sukob.

„Kao prvo, ovdje nijedna država nije ozbiljno naoružana. Za ozbiljan sukob među entitetima ovog prostora potrebni su ljudi kojih ima sve manje, mladi muškarci kojih ima još manje, potrebno je oružje, borbeni sustavi i streljivo kojeg nema. Da bi se netko sa strane uključio, tu se vjerojatno misli na Rusiju, to je nemoguće“, izjavio je hrvatski predsjednik.

Komentirao je pobjedu Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, naglasivši kako tu pobjedu nitko ne osporava te poručivši kako je na izborima politički podržavao Milu Đukanovića. Naglasio je kako je Crna Gora neovisna država i članica NATO-a te kako ta zemlja ima jasno zacrtan okvir i politički put.

Milanović je ukazao na važnost cestovnog povezivanja Albanije sa zemljama Europe, kao i na važnost jačanja pomorskih veza između luka Ploče i Drač.

Begaj: Europski put i mir u regionu od interesa svima

Ovo je druga posjeta predsjednika Albanije Bajrama Begaja inozemstvu, nakon posjete Kosovu koju je Begaj ocijenio značajnom.

„Moja posjeta Hrvatskoj važna je, kako u kontekstu odnosa između dviju zemalja, tako i u okviru regionalnih i evropskih dešavanja. S predsjednikom Milanovićem imao sam priliku obaviti dug i prijateljski razgovor s glavnim fokusom na dalje jačanje bilateralne saradnje, europske integracije Albanije i dešavanja u regionu“, izjavio je Begaj.

„Hrvatska može biti dobar primjer Albaniji, ali i zemljama u regionu kada su u pitanju evropske integracije. Izražavam zahvalnost za veliki trud koji Hrvatska ulaže u proces evropskih integracija Albanije. Hrvatska je bila veliki zagovornik procesa proširenja EU-a na zemlje Zapadnog Balkana“, izjavio je Begaj.

Istaknuo je kako su albanske institucije posvećene ispunjavanju neophodnih reformi za proces približavanja Europskoj uniji.

Begaj je zahvalio na podršci koju su predsjednik Milanović i hrvatske institucije dale Kosovu kako u okviru procesa priznavanja i u procesima članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama, tako i u kontekstu liberalizacije viza.

„Slažemo se, kao dvije zemlje članice NATO-a, da je naša zajednička uloga i posvećenost sigurnosti regiona i dalje veoma važna. Izrazio sam podršku Albanije dijalogu Kosovo - Srbija uz posredovanje EU-a i uz podršku SAD-a. Bezrezervna implementacija sporazuma u Ohridu otvorila bi put normalizaciji odnosa, a pravno obavezujući i međunarodno priznat konačni sporazum usredsređen na međusobno priznavanje koristio bi regiji“, istaknuo je Begaj.

„Najnovija geopolitička dešavanja nakon ničim izazvane ruske agresije čine našu saradnju važnijom u pogledu sigurnosti, uključujući cyber i hibridne napade. Albanija također pruža nepokolebljivu podršku Ukrajini kroz njenu ulogu u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija“, zaključio je albanski predsjednik.

"Mislim da bi se svi lideri Zapadnog Balkana trebali ponašati kao državnici. Praznu i nacionalističku retoriku, koja ničemu ne služi osim rastu tenzija u našem regionu, treba ostaviti po strani", poručio je.

Dvojica predsjednika su se složili kako su albansko-hrvatski odnosi danas najbolji mogući, zahvljajujući odličnim historijskim i tradicionalno prijateljskim odnosima dviju zemalja i dva naroda.

„Dokument strateškog partnerstva potpisan između dviju zemalja dao je novu dinamiku u našim odnosima. Prošle godine smo slavili 30 godina od uspostavljanja odnosa, i cijenim da smo u ove tri decenije stvorili dobar kapital partnerstva, političke, diplomatske i ekonomske saradnje“, naveo je Begaj.

Bez obzira na odličan nivo bilateralnih političkih odnosa i trend ekonomskog i trgovinskog rasta, još mnogo toga se može uraditi u pravcu ekonomske saradnje dvije zemlje, ocijenio je.

„Uvjerio sam predsjednika Milanovića da su investicije i projekti Hrvatske dobro došli, posebno na polju energije i turizma, gdje Hrvatska ima izvanredno iskustvo, ali i u drugim oblastima poput infrastrukture i poljoprivrede idr. Za bolju povezanost među državama smatramo da je neophodno da se uvede direktan let ili linija među lukama“, rekao je Begaj.

U sklopu državnog posjeta Republici Hrvatskoj dvojica predsjednika u petak će posjetiti i Zadar, a predsjednika Albanije primio je i predsjednik Hrvatskog sabora te predsjednik Vlade RH, a predsjednik Begaj je položio vijenac ispred Spomenika domovini u Zagrebu.