Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) objavila je da će Katar biti domaćin Svjetskog prvenstva u košarci 2027. godine, a sve utakmice turnira igraće se u Dohi.

Nakon što je u novembru i decembru prošle godine bio domaćin Svjetskog prvenstva u fudbalu, u kojem je Argentina postala svjetski prvak, Katar će za četiri godine organizovati još jedan značajan sportski događaj.

Iz FIBA-e navode da su bili impresionirani ponudom Katara, a kao prednost istaknuli su održavanje turnira u jednom gradu, misleći kako će navijači imati veću priliku uživati na više utakmica uz manje putovanja.

Osim toga, sva infrastruktura koja će se koristiti tokom prvenstva je već izgrađena, dok će široko korištene zelene tehnologije pomoći u održavanju FIBA Svjetskog prvenstva u košarci 2027. godine kao događaja bez emisije ugljen-dioksida.

"Jedna od najbolje povezanih destinacija na svijetu, glavni grad Katara, Doha, ima direktne letove iz većine potencijalnih zemalja učesnica, dok nedavno nadograđena mreža podzemne željeznice i javnog prevoza povezuje sva mjesta, pružajući vrhunsku uslugu za sve posjetitelje", navode iz FIBA-e.

Inače, biće to treća uzastopna svjetska smotra koja će biti održana na azijskom kontinentu. Prije četiri godine prvenstvo je održano u Kini, gdje su do naslova svjetskog prvaka stigli Španci. Od 25. do 10. septembra ove godine 32 reprezentacije će se za titulu svjetskog prvaka boriti na turniru koji će se održati u tri azijske države, Japanu, Filipinima i Indoneziji.