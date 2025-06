Ostaci drevnog grada Hattusa u crnomorskoj regiji Turkiye svojevrsna je riznica svjetske kulturno-historijske baštine, što privlači pažnju brojnih turista, a posebno u proljetne dane kada je cijeli krajolik obojen mnogim nijansama zelene boje.

Riječ je o drevnom gradu koji je bio dom prvim civilizacijama Anadolije i koji je bio glavni grad Hetitskog carstva.

Zbog svog historijskog značaja za otkrivanje i izučavanje baštine naroda Hatti i Hetita, Hattusa je uvršten i na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a,

Smješten u turskom gradu Bogazkaleu, 80 kilometara jugozapadno od Coruma, drevni grad Hattusa i hram Yazilikaya okružen je sa sedam kilometara zidina i naseljenim područjem od dva kilometra kvadratna.

Hattusa je bio prijestolnica hetitske civilizacije tokom četiri i pol stoljeća.

Direktor muzeja Bogazkoy Resul Ibis rekao je za Anadoliju da ostaci Hattusa posjetitelje vode na više od 8.000 godina dugo putovanje u prošlost.

On je podsjetio da arheološka istraživanja Hattusa traju već duže od stotinu godina i da tragovi prvih naselja u tom drevnom gradu datiraju iz kalkolitika, Ibis je rekao da je Hattushu glavnim gradom proglasio hetitski kralj Hattusili I i to daleke 1650. Godine p.n.e. i da je takav status imao do 1200-tih godina p.n.e.

Nakon Hetita, Hattusa je bio dom i drugim civilizacijama kao što su Frigijci, Heleni i Galaćani, a naseljavanje se nastavilo i u rimskom i bizantskom razdoblju.

“Tragovi svih ovih civilizacija danas se mogu pronaći u ruševinama Hattusa u Bogazkaleu. Hiljade godina stari povijesni artefakti iskopani su iz ruševina Hattusa i izloženi su u muzeju Bogazkale. Pozivamo sve koji su zainteresirani za historiju da posjete Corum i upoznaju Hattusa“, poručio je Ibis.