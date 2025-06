Ivica Osim je rođen 6. maja 1941. godine u Sarajevu. Fudbalsku karijeru počeo je 1954. godine u omladinskom pogonu FK Željezničar iz Sarajeva. Za prvi tim Željezničara debitovao je 1959. godine. Zbog izvanredne tehnike, sjajnog vođenja lopte, efektnog driblinga i dobrog šuta, dobio je nadimak "Strauss sa Grbavice" i brzo postao miljenik publike

Ivica Osim je rođen 6. maja 1941. godine u Sarajevu. Fudbalsku karijeru počeo je 1954. godine u omladinskom pogonu FK Željezničar iz Sarajeva. Za prvi tim Željezničara debitovao je 1959. godine. Zbog izvanredne tehnike, sjajnog vođenja lopte, efektnog driblinga i dobrog šuta, dobio je nadimak "Strauss sa Grbavice" i brzo postao miljenik publike.

Nakon devet godina provedenih u FK Željezničar, u decembru 1968. godine prelazi u holandski FC Zwolle, a igrao je i za francuske klubove Starsbourg, Sedan, Valenciennes. Potom se vratio u Strasbourg, gdje ostaje sve do 1978. godine i kraja igračke karijere. Bio je član mlade "U21" reprezentacije SFR Jugoslavije, potom "A" reprezentacije za koju je u 16 utakmica postigao osam golova.

Bogatu trenersku karijeru započeo je na klupi Željezničara 1978. godine, a trenirao je reprezentaciju SFR Jugoslavije, Partizan, Panathinaikos, Strum Graz, JEF United te selekciju Japana.

Ostavku na klupi reprezentacije Jugoslavije dao je 23. maja 1992. godine na press konferenciji u Beogradu.

“Ostavka je, ovako, najdirektnija stvar kad čovjek kaže: odlazim i gotovo je. Opet vam kažem, a to sam već ponovio, da ne vjerujem da mogu da idem, niti ću ići, ni u Firencu ni u Švedsku. Sve što mogu da napravim, ovako ljudski, i ako me neko bude pitao, tu nema problema nikakvih, to je moj privatni gest, a vi ga možete protumačiti kako hoćete... To je neka moja lična odluka, a ja neću da govorim radi čega i da objašnjavam, jer vi to vrlo dobro znate. Ali, ako ništa drugo, i ono jedino što mogu da učinim za taj grad pa da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava“, poručio je tada Osim.

Za vrijeme boravka u Japanu stekao je veliku popularnost među Japancima. Godine 2005. u Japanu je izašla knjiga pod nazivom "Riječi Osima" u kojoj su bili napisani citati Ivice Osima. Knjiga je prodata u više od 400.000 primjeraka i bila je bestseller u Japanu. Također se 2009. godine našao na omotu videoigre “J-League Pro Soccer Club o Tsukurou! 6 Pride of J“ japanske kompanije SEGA. Godinu dana kasnije komentirao je utakmice Svjetskog prvenstva iz Južnoafričke Republike za područje Japana za televizijsku korporaciju SKY.

Dok je bio selektor reprezentacije Japana, 16. novembra 2007. godine, doživio je moždani udar u svom apartmanu u Tokiju za vrijeme gledanja utakmice engleske Premier lige. Nakon udara bio je komi do 3. decembra 2007. godine. Nakon buđenja iz kome prvo što je upitao suprugu Asimu bilo je :"Kako je prošla utakmica?", koja se igrala u trenutku nesreće. Dok je bio u komi posjećivala su ga velika imena iz svijeta fudbala kao što su Michel Platini i Sepp Blatter.