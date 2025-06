Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti danas su u Briselu, uz posredovanje Evropske unije, usvojili Deklaraciju o nestalim licima.

Deklaracija o nestalim licima bila je prva tačka dnevnog reda sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija sa visokim predstavnikom za vanjsku i bezbedonosnu politiku EU Josepom Borrellom, uz podršku specijalnog predstavnika EU za dijalog Miroslava Lajčaka.

Na sajtu Evropske unije objavljeno je da su lideri potvrdili važnost rešavanja sudbine preostalih nestalih lica, kako bi se zatvorila patnja njihovih najmilijih i podstaklo trajno pomirenje i mir.

Ističe se da su obe strane prepoznale pitanje nestalih osoba kao humanitarno i istakle hitnu potrebu za dodatnim zajedničkim naporima na ublažavanju situacije pogođenih porodica i šire zajednice.

“Oni su odali priznanje za važan posao koji je obavila Radna grupa za nestala lica, kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta. Kao znak njihove zajedničke rešenosti da obezbede punu implementaciju obaveza u oblasti nestalih lica, oni su usvojili Deklaraciju o nestalim licima”, navode iz EU.

Oni su se, takođe, obavezali da će se dogovoriti o operativnim detaljima na sledećem sastanku dijaloga o normalizaciji odnosa uz podršku EU, na nivou glavnih pregovarača.

Od 6.065 slučajeva nestalih u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine, 1.621 je ostalo nerešeno. Više od dvadeset godina kasnije, njihove porodice nastavljaju da žive u tuzi, ne znajući gde se nalaze njihovi najmiliji. Porodice imaju pravo da znaju sudbinu svojih rođaka, kao i društvo u celini.

Rešavanje pitanja nestalih nije samo humanitarna obaveza. To je takođe ključni faktor za pomirenje i poverenje među ljudima. Postalo je hitno obezbediti da se proces identifikacije mesta sahranjivanja završi što je pre moguće. Sećanja blede, a pojedince, mesta i događaje je teže istražiti.

Zbog toga EU pozdravlja prihvatanje deklaracije i očekuje da će strane postići opipljiv napredak u okončanju nerešenih slučajeva nestalih lica i ispunjavanju obaveza prema porodicama. Zajednički komitet za praćenje, kojim predsedava EU, koji nadgleda primenu Sporazuma o putu normalizacije između Kosova i Srbije i njegovog Aneksa o primeni, redovno će razmatrati postignuti napredak.

Nakon toga usledile su i prezentacija i rasprava o prvom nacrtu statuta Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu.

U vezi s tim, srbijanski predsednik je istakao da po ovom pitanju nema pomaka, te je poručio: „Bio sam veoma zabrinut, jasno je da Priština ne želi sada da ispuni svoju obavezu od pre 10 godina. Danas smo prvi put došli do zida i bilo je jasno od trenutka kada je predstavljan nacrt upravljačkog tima. Način na koji su pokušavali da unize dve žene koje su to činile, do njihove reakcije posle toga, da je to za njih neprihvatljivo, da nije u skladu sa njihovim ustavom, da ne žele novu RS, iako se u svim članovima jasno poziva na prethodno dogovorene članove iz 2013. i 2015. Nema nijedne tačke što nije dogovoreno ili potpisano", rekao je Vučić novinarima u Briselu.

Nakon sastanka, novinarima se obratio i Josep Borell koji je istakao da je vrlo važno da je usvojena Deklaracija o nestalim osobama i predstavljen nacrt statuta o Zajednici opština sa srpskom većinom.

"Konačno smo to postigli, konačno su to postigli. Ovo je važno humanitarno pitanje. Mnoge porodice koje su patile dugo zaslužuju da saznaju sudbinu svojih voljenih. Konačno je došlo vrijeme da se zatvori ova bolna stranica. Ovo je važno poglavlje koje se privodi kraju nakon dugih razgovora", rekao je Borrell.

Istakao je da su strane poduzele važne, ali simbolične korake u kontekstu dogovora o formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom.

"Danas je tim predstavnika sastavljen od kosovskih Srba konačno predstavio stranama prvi nacrt. Ovo nije konačni nacrt, ali imamo sada prvi nacrt statuta o Zajednici opština sa srpskom većinom. Predstavljanje ovog nacrta je važan dio sporazuma", kazao je Borrell.

Na kraju je izjavio da, kao što se očekivalo, stavovi dvije strane su udaljeni o prirodi Zajednice opština sa srpskom većinom.

"Nisam očekivao ništa drugo. Bio sam siguran da će strane imati različita mišljenja. Iako se ne slažu oko ovog, oni su se složili da počnu pregovore o budućnosti Zajednice opština u bliskoj budućnosti. Želim pozvati obe srtane da uđu u ovaj proces konstruktivno i da budu spremni da postignu kompromise. Mi ćemo pomoći u procesu kako bi se postigao konačni dogovor, počevši od nacrta koji je predstavljen danas", rekao je Borrell na kraju.