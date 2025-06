Bivši pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine Mirsad Kurtagić nedavno je uputio pismo američkom predsjedniku Joeu Bidenu, neposredno nakon njegove posjete Kijevu u februaru ove godine, u kojem je uputio kritike američkoj administraciji u kontekstu njenog odnosa prema Bosni i Hercegovini, konkretno poredeći odnos SAD-a prema BiH, tokom agresije i danas, s odnosnom te zemlje prema danas ratom zahvaćenoj Ukrajini. Četiri dana kasnije na adresu Kurtagića stigao je odgovor američkog predsjednika Bidena.

Kurtagić je ustupio novinaru Anadolije sadržaj pisma koje je poslao američkom predsjedniku, kao i odgovor koji je dobio od prvog čovjeka SAD-a. Kurtagić pismo Bidenu započinje sljedećim riječima:

„Poštovani predsjedniče Biden, mislim da ste dužni pomoći građanima države Bosne da dosadašnja euforija i entuzijazam ne dovedu do razočarenja, jer građani Bosne i Hercegovine to nisu zaslužili!”

Potom se osvrće na posjetu američkog predsjednika Kijevu i Varšavi u februaru ove godine.

“Po ko zna koji put se potvrdilo da ne treba vjerovati obećanjima koja nisu popraćena radnjama i djelima. Da, to je slučaj sa zemljom mog rođenja, na osnovu čega smatram da imam pravo da vam se obratim. Na temelju vaših obećanja i ja sam prolio svoju krv braneći načela demokracije o kojima vrlo često govorite, posebice nedavno tijekom Vašeg boravka u Kijevu i Varšavi. Ovdje u Kijevu Vaše riječi prati akcija za razliku od onoga što se dogodilo u Bosni gdje nije bilo tako!! Riječi nisu pratile akciju, već su nam oduzeta ona minimalna prava koja svaka država ima u zaštiti i opsluživanju svojih građana.”

Nepravedan mir

Podsjetio je kako su (Bivši američki predsjednik Bil) Clintonov kabinet i niz senatora, među kojima se, kako Kurtagić u pismu navodi, isticao i sam Biden, donijeli nepravedan mir, ali i nagradili zločince i neprijatelje. Uz sve to, dodaje Kurtagić, Bosni i Hercegovini se danas “delegira (specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel) Escobar koji podžava segregaciju i aparthejd”.

Kurtagić u pismu podjseća kako je i ranije pisao Bidenu na ovu temu, ali kako nije dobio odgovor.

"Pisao sam Vam argumentirano o tome, a niste mi se udostojili ni da mi odgovorite, malo ružno, zar ne, i razočaravajuće od prvog čovjeka među prvima, za razliku od ostalih dužnosnika koji su našli vremena i odgovorili, veliko im hvala. Bilo bi lijepo i pristojno, jer sam ja dovoljno star, a povrh toga i osoba s invaliditetom koji sam postao braneći načela demokracije i načina života u Americi i svim razvijenim zemljama cijelog poznatog svijeta. Za razliku od vas, dobio sam odgovore od nekoliko drugih dužnosnika kojima sam slao pisma", naveo je Kurtagić u pismu Bidenu.

U dužem pismu, između ostalog, opisujući kroz mnoštvo primjera stanje u današnjoj Bosni i Hercegovini, Kurtagić ističe kako nigdje u svijetu u teoretskom razmišljanju nije registriran ovakav "Lonac", što drugim riječima znači "da smo mi neki laboratorijski 'pokusni kunići' koji ne postoje nigdje u svijetu". Kurtagić navodi da na temelju toga ispada da je osim postignutog mira u Bosni i Hercegovni napravljen eksperiment u kojem se ne može nastaviti život u kojem se favoriziraju zločinci, uskraćuju međunarodni sudovi, a opstanak i razvoj državnog sustava je nemoguć.

Kurtagić ističe da je takvo stanje prisutno zato što nema izvršitelja međunarodnih presuda, jer se “međunarodni predstavnici na čelu BiH ponašaju neodgovorno i potpiruju razne sukobe koji se mogu okončati samo Vašim konkretnim angažmanom. Mislim da je krajnje vrijeme da im kažete STOP”.

“Istina je, bole me vaši izrazi koncepta demokracije, iz Kijeva i Varšave, jer nemaju odjeka u Bosni, jer nama ništa nije pruženo osim pomoći iz domene Crvenog križa. Vaše izgovorene poruke vraćaju me u sjećanja na ratna zbivanja 1992., '93., '94. i '95., u kojima ste prilikom Vaše posjete mogli vidjeti da su ruke patriota RBiH bile do te mjere vezane i da ste prekinuli naše oslobodilačke aktivnosti pred Banja Lukom iako smo bili pod embargom na oružje. U usporedbi s tim, Ukrajina je u puno povoljnijem položaju, jer ima vašu podršku, a mogu slobodno reći i cijelog naprednog svijeta, jer je djelovanje rezultat riječi i obećanja, za razliku od nas, koji smo imali samo domoljube i njihove litre krvi koja je natopila ovu našu rodnu grudu. Ne volim se vraćati na ratna zbivanja, ali dobro znate da su tijekom 1993. godine bh. domoljubima bile vezane i ograničene ruke embargom koji je okončan nepravednim Daytonskim mirovnim sporazumom koji je nagradio zločince. Koristim se prilikom da se unaprijed zahvalim na razumijevanju i utrošenom vremenu u iščekivanju Vaših konkretnih poteza na stabilizaciji prilika u BiH i na Zapadnom Balkanu u izgradnji perspektivnije budućnosti u kojoj će bosanskohercegovačka omladina ostati u Bosni, svojoj domovini, i graditi sistem kakav postoji u svim zemljama svijeta uz, nadam se, vašu bezrezervnu podršku u konkretnim djelima, a ne samo verbalnu podršku”, zaključuje Kurtagić.

Bidenov odgovor Kurtagiću: Imat ću vašu poruku na umu

Odgovor na adresu Kurtagića iz Bijele kuće stigao je 27. februara, četiri dana nakon što je poslao pismo Bidenu, a u kojem piše:

“Poštovani gospodine Kurtagić, hvala vam što ste mi pisali o vanjskoj politici SAD-a. Izazovi sa kojima se danas suočava naš svijet pokazuju koliko smo međusobno povezani i kako su sudbine svih ljudi povezane. Počevši od gladi i klimatskih promjena pa do ratova i pandemija, nijedna zemlja ne može sama riješiti ove zajedničke probleme, a Amerika sebi ne može priuštiti da bude odsutna na svjetskoj sceni. Naše političko i ekonomsko liderstvo uvijek će biti ukorijenjeno u našim najvišim vrijednostima: odbrani demokratije, promoviranju slobode, zagovaranju mogućnosti, promoviranju ljudskih prava, poštovanju vladavine prava i dostojanstvenom ophođenju prema svakoj osobi”, poručuje Biden.

Navodi kako je njegova administracija vratila diplomatiju u fokus američke vanjske politike, radeći u bliskoj saradnji s svojim saveznicima i partnerima na zaštiti slobode, suvereniteta i zajedničke budućnosti.

"Zajedno nastavljamo da budemo solidarni sa Ukrajinom, nanosimo štetu Rusiji i promovišemo odgovornost za zločine i ratne zločine počinjene nad ukrajinskim narodom. Predvodimo globalne napore u borbi protiv prehrambene nesigurnosti i gladi. Također, naša odlučna klimatska agenda već pruža historijske investicije kod kuće, kao i globalne obaveze da se zaustavi klimatska devastacija", dodaje Biden.

"Amerika će se i dalje voditi diplomatijom, a ja nikada neću oklijevati da branim naš narod, naše cijenjene vrijednosti i naše vitalne interese, uključujući i korištenje sile kada je to potrebno. Uvijek ćemo biti uz naše prijatelje širom svijeta i one koji su posvećeni čvrstim temeljima međunarodnog mira i stabilnosti. Imat ću na umu vašu poruku dok radimo na suočavanju s izazovima našeg vremena. Neka Bog blagoslovi Ameriku, i neka Bog zaštiti naše trupe, naše diplomate i sve one koji službe u opasnim uvjetima. S poštovanjem", piše u pismu s potpisom američkog predsjednika Joe Bidena.​​​​​​​

Ko je Mirsad Kurtagić?

Mirsad Kurtagić, rođen je 1953. godine u Sarajevu, diplomirao na fakultetima Političkih i Pravnih nauka, odnosno stekao zvanja diplomiranog politologa i pravnika. Radio je u organu uprave na mjestu sekretara Vijeća mjesnih zajednica u općini, i u obrazovanju, zdravstvu na mjestu sekretara Više medicinske škole, odnosno Visoke na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sklopu SOUR-a UMC-a, do početka agresije na našu Zemlju, a poslije rata u KCUS u Sarajevu.

Po izbijanju rata, odnosno i prije rata aktivno uključen u pripremu oružanog otpora, agresiji. Neposredno pred rat u svojstvu rezervnog pripadnika policije MUP-a R BiH, CSB-a Sarajevo, SJB Centar 18. septembra 1991. godine sa puškom u ruci, stavlja se na raspolaganje za odbranu jedine domovine, Republike Bosne i Hercegovine. Paralelno sa prethodnim, stavlja se na raspolaganje i TO tj. Armiji i zajedno sa prijateljima iz “Zelenih beretki” i formiraju RJ “Zmaj od Bosne”. Tokom ratnih dejstava bio aktivan učesnik i sudjelovao u svim borbenim dejstvima. U toku rata više puta ranjavan. Prilikom zadnjeg ranjavanja, na položaju Komandanta manevarske jedinice MUP-a, amputirana je desna noga uz niz komplikacija.

Dobitnik je brojnih priznanja, pohvala, zahvalnica među kojima za istaći: plaketa Savjeta bezbjednosti, Savjeta za narodnu odbranu kao i grada Sarajeva, Medalja zasluga za narod, a u periodu ratnih dejstava Pohvala 1. korpusa i Zlatna policijska značka Bosne i Hercegovine za pokazanu hrabrost i lični primjer ispoljen u oružanim borbama te u post-ratnom periodu Povelja sa zlatnim ljiljanima.