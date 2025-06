Avion Dash 8-Q400 sletio je danas u Zračnu luku Mostar, a nedugo poslije i odletio za Zagreb, čime je ozvaničeno uvođenje zračne linije između glavnog grada Hrvatske i Mostara u Bosni i Hercegovini.

Tim povodom javnosti su se obratili gradonačelnik Mostara, čelnici Zračne luke i avio kompanije Croatia Airlines, koja će izvoditi letove. Današnjem letu iz Zagreba prisustvovalo je 20 putnika, dok ih je u suprotnom pravcu odletjelo 22.

“S obzirom na okolnosti i kratak rok koji smo imali za pripremu rute, to su zadovoljavajuće brojke. To je prva linija na aerodromu Mostar nakon tri godine. Postojali su charter letovi, istina, ali ovo je nešto sasvim drugo. Ovaj let za nas otvara prozor i novi prostor ka Evropi i svijetu“, izjavio je direktor Zračne luke Mostar Marko Đuzel.

Zamjenik direktora mostarskog aerodroma Ibrica Berberović je kazao da tokom godine očekuje između 20 i 25 hiljada putnika što bi za mostarski aerodrom predstavljalo povećanje od 150 posto.

“Za uspostavu linije do Zagreba, Grad Mostar je izdvojio milion maraka s ciljem da se stanovnicima našeg grada, ali i kompletne Hercegovine vezom s glavnim gradom Hrvatske omogući povezivanje sa evropskom mrežom letova“, kazao je Berberović.

Gradonačelnika Marija Kordića je obradovalo veliko interesovanje javnosti za let, što je potvrda da je svima u Mostaru i BiH stalo do funkcionalne i uspješne Zračne luke.

“Posebno me raduje što se sve događa u vrijeme kada se održava Sajam gospodarstva u Mostaru. Imamo mnogo gostiju iz svijeta. Jučer smo poslali lijepe poruke, poruke zajedništva i potrebe da krenemo naprijed kako bismo uhvatili korak sa Evropom i ostatkom svijeta“, istaknuo je Kordić.

Zahvalio je kompaniji Croatia Airlines, koja je pomogla liniju, uz uvjerenje da će ona polučiti uspjeh.

“S obzirom na kontekst kratkog perioda promovisanja linije, mislim da je ovo dobar rezultat, odnosno dobar novi početak. Hvala i Republici Hrvatskoj, koja je dala potporu, kao naravno i direktorima Zračne luke, koji su također dali veliki doprinos. Ne smijem zaboraviti ni bivšu upravu koja je radila i finansijski konsolidovala preduzeće. Danas imamo upravu koja je više tu da bude podrška struci i svemu ostalom u kratkom roku. Otkako su preuzeli kormilo pokazali su ozbiljan angažman. Idemo raditi i napraviti respektabilnu Zračnu luku koja će biti poticaj i zamajac razvoja privrede i turizma u regiji“, kazao je Kordić, uz molbu medijima da promovišu aerodrom i liniju.

Generalni direktor Croatia Airlinesa Jasmin Bajić kazao je da linija Zagreb - Mostar - Zagreb za kompletan region predstavlja mogućnost konekcije i putovanja svijetom preko glavnih evropskih čvorišta.

“Croatia Airlines kao i Star Alliance partner, omogućava letove u preko stotinu destinacija putnicima iz Mostara. To je od velikog značaja i za regiju. Nadam se da će projekt biti uspješan. Hvala Gradu Mostaru i Zračnoj luci za sve učinjeno pri realiziranju. Nadam se da ćemo zajednički kroz promociju, omogućiti putnicima da lakše dođu do odredišta“, rekao je Jasmin Bajić.

Letovi će ponedjeljkom i petkom iz Mostara polaziti u 6 sati, te srijedom u 13.05, dok su polasci iz Zagreba srijedom u 11.25, a četvrtkom i nedjeljom u 23 sata. Osnovna cijena povratne karta je 119 eura, dok jednosmjerna prema Zagrebu iznosi 89 eura, a prema Mostaru 99 eura.