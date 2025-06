Srbijanski predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sinoćni napad u Mladenovcu bio teroristički akt i da se mora raditi na potpunom razoružavanju Srbije.

Također, obećao je da ubica iz Mladenovca, koji je jutros uhapšen, “neće više ugledati svetlost dana“.

Kako je rekao slučaj je rešen jutros u 8.20 sati te je izrazio zahvalnost svima koji su bili uključeni u akciju.

U Mladenovcu je naoružani 21-godišnji napadač U.B. ubio osmoro ljudi, a ranio 14.

Vučić je dodao da je juče na teritoriji Srbije bilo 25 intervencija zbog "neodgovornog ponašanja omladine koja imitira monstruma ubicu", ali da će država imati snage da pobedi "zlo i da sačuva zemlju".

"Neće uspeti da pobede Srbiju i njene vrednosti, slobodarske vrednosti, neće uspeti da unište živote šest miliona ljudi", rekao je Vučić.

Zatražio je da Ministarstvo pravde pooštri kazne za nedozvoljeno, neovlašćeno držanje i promet oružja.

"Na primer za kalašnjikov, od dve do 12 godina, a za bombe, granate i do 15 godina zatvora, a minimalna da bude najmanje pet godina. Onaj ko neovlašćeno drži oružje, takođe od pet godina i do 12 godina", rekao je Vučić.

Jasno je poručio je da će “razoružati Srbiju“.

Na konferenciji za novinare tražio je da oni kojima bude odobreno držanje oružja moraju da imaju i šestomesečnu proveru koja sadrži i test na psihoaktivne supstance.

Vučić je tražio i da se preduzmu sve mere i moratorijum za držanje i nošenje bilo kakvog oružja u naredne dve godine.

Kako je rekao policija mora da proveri i 45.000 ljudi kojima se na društvenim mrežama "dopada monstrum".

Vučić je kazao da je razmotrena i mogućnost daljih ulaganja, ali da to nije pomoglo u školi "Ruđer Bošković", niti bi pomoglo u školi "Vladislav Ribnikar" jer je dete ubilo čuvara.

Najavio je i prijem 1.200 novih policajaca i premeštanje 1.000 policajaca koji će vreme provoditi u školama. Kako je rekao država je spremna da uradi “sve što je neophodno da bi naši psiholozi, pedagozi i nastavnici mogli da urade svoj posao“.

"Mi moramo da nastavimo da živimo slobodno, samo moramo da donesemo odluku da se ovom zlu suprotstavimo", rekao je Vučić.

Dodao je da je premijerki Srbije i Vladi predložio da se vrati smrtna kazna, ali da je predlog odbijen.

Dani žalosti zbog dece i školskog čuvara ubijenih u napadu na školu "Vladislav Ribnikar" postaće i dani žalosti zbog žrtava u Mladenovcu. Dani žalosti traju od danas do ponedeljka.