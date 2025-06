Prigodnim programom i performansom na Trgu djece Sarajeva u Sarajevu obilježen je Dan sjećanja na stradalu djecu glavnog grada Bosne i Hercegovine i upućena snažna kritika zbog višedecenijskog izostanka procesuiranja i kažnjavanja zločina.

Manifestaciji su prisustvovale porodice ubijenih, članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić te brojni predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja.

Vlada Kantona Sarajevo je 5. septembra 2019. godine donijela odluku da će se 5. maj obilježavati kao Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva u periodu 1992-1995. Ovaj datum se obilježava prigodnim manifestacijama na Spomen obilježju ubijenoj djeci Sarajeva i historijskim časom u osnovnim i srednjim škola Kantona Sarajevo.

Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, podsjetio je kako je tokom opsade grada ubijeno 1.601 dijete, a da porodice i dalje najviše tišti to što niko od odgovornih za zločine nije procesuiran.

“Iz tog razloga danas će ovdje u horu biti prisutno 1.601 dijete. To je simbolika jer je to broj ubijene djece tokom opsade grada i ide univerzalan performans sa porukom, isključivo Tužilaštvu Bosne i Hercegovine jer u protekle tri decenije još nijednu optužnicu nisu podigli, a ne da su procesuirali i kaznili one koji su činili tako brutalne zločine nad najmlađom populacijom ovog grada“, kazao je Grabovica.

Ističući da organizatori smatraju da će današnji performans imati jak odjek u javnosti, Grabovica je kazao da žele podsjetiti sve na ono što se ovdje dešavalo i koliko su važni mir i sloboda kako se zlo iz 90-tih godina nikada i nikome ne ponovi.

Prisutnim je rekao da je današnji program organiziran kako bi se podsjetilo na strašnu istinu i veliku bol zbog stradanja djece tokom opsade Sarajeva.

Dodao je da se danas ne želi govoriti o mržnji, već da žele samo da se istina nikad ne zaboravi i da bude opomena da se slično zlo nikada i nikome ne dogodi.

Amerisa Ahmetović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata, istakla je da je potrebno promijeniti pristup i intenzivnije raditi na jačanju kulture sjećanja i opominjanja.

“Potrebno je sve iz temelja uraditi, promijeniti. Ono što je ključno u svemu ovome je da našu djecu, generacije koje dolaze, podstićemo na ono što se desilo, da im stalno govorimo, upozoravamo na zla koja su se dešavala u prethodnom ratu i zla koja se inače događaju u životu, da budu smireni, da budu djeca, a da mi budemo njihova podrška“, rekla je Ahmetović.