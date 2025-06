Najnovije istraživanje otkriva da su djeca i odrasli koji su redovno jeli lubenicu imali kvalitetniju ishranu. To uključuje visok nivo vlakana, magnezijuma, kalijuma, vitamina C, vitamina A, likopena i drugih karotenoida, odnosno jedinjenja koja voću daju boju. Slatkiši od lubenice također sadrže manje prerađenih šećera i imaju niži nivo zasićenih masnih kiselina. Podaci su prikupljeni u okviru ankete o zdravlju i ishrani.

Druga zasebna studija objavljena u časopisu “Nutrients“ također snažno podržava zdravstvene prednosti lubenice. U okviru ovog istraživanja, 18 muškaraca i žena pilo je sok od lubenice tokom dvije sedmice.

Utjecaj na rad srca

Istraživači su proučavali kako L-citrulin i L-arginin, dva spoja koja se nalaze u lubenici, utječu na rad srca i proizvodnju dušikovog oksida u tijelu. Dodaci soku od lubenice pomogli su u zaštiti vaskularne funkcije osoba kada imaju visok nivo šećera u krvi.

“Priznajemo da, iako je veličina uzorka bila mala i potrebno je više istraživanja, ova studija pruža dovoljan broj dokaza koji podržavaju redovno konzumiranje lubenice za kardio-metaboličko zdravlje. Osim L-citrulina i L-arginina, lubenica je bogat izvor antioksidanasa, vitamina C i likopena, što sve može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i igrati ulogu u prevenciji srčanih bolesti”, kazao je u saopštenju za medije Jack Losso, profesor na Fakultetu za ishranu i prehrambene nauke Univerziteta Louisiana State.

Značaj voća u ishrani

The Dietary Guidelines for America – Dijetalne smjernice za Ameriku preporučuju 1,5 do 2,5 šolja voća svaki dan. Iako možda ne zvuči puno, mnogi odrasli i djeca u Americi ne ispunjavaju ovaj cilj. Većina dnevno pojede samo polovinu preporučene porcije voća.

Konzumiranje lubenice, bilo nakon bavljenja sportom ili tokom roštiljanja, može biti poticaj koji vam je potreban da dobijete preporučene porcije. Lubenica je bogata vitaminom C i vitaminom B6, a ove hranljive materije čine 25 posto, odnosno osam posto ovog zdravog voća.

Ovo voće je također osvježavajuća i hidratantna užina koja se sastoji od 92 posto vode. Štaviše, lubenica je pogodna za dijetu sa samo 80 kalorija za svaku porciju od dvije šolje. Prva studija je također objavljena u naučnom časopisu “Nutrients“.

Dobra za bubrege i prevenciju raka

Ranija istraživanja su također pokazala da je lubenica veoma zdrava, a posebno je dobra za bubrege.

Veoma je slatka i ljudi je najčešće koriste kao poslasticu. Najpoznatije države u kojoj se uzgajaju lubenice u Evropi su Grčka, Sjeverna Makedonija, Turkiye, Hrvatska, Italija i Španija. Lubenica sadrži aminokiselinu citrulin, koja se pretvara u arginin.

To je pak spoj potreban za proizvodnju dušikovog oksida, koji je vrlo važan za normalan rad srca. Studije ukazuju da lubenica smanjuje nivo kolesterola u krvi te sprečava nastanak ateroskleroze. Lubenica sadrži vitamine B6, B1 i vitamin C te je bogata manganom.

Svi ovi vitamini i minerali uključeni su u rad imunog sistema. Dokazano je također da konzumiranje lubenice dobro djeluje protiv upala. U lubenici ima flavonoida poput luteina, likopena i beta-karotena. Ovi spojevi djeluju dobro u zaštiti stanica te tako mogu utjecati na prevenciju raka.