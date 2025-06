Smrt američkog penjača na Mount Everestu, četvrta pogibija ove sezone, osvijetlila je opasnosti penjanja na najviši vrh svijeta.

Očekuje se da će rekordan broj penjača - gotovo 1.000 uključujući nepalske vodiče koji čine okosnicu industrije - pokušati savladati uspon od 8.849 metara (29.032 stopa) u nadolazećim sedmicama.

AFP posmatra kako se vremena mijenjaju na krovu svijeta, kroz globalno zatopljenje i sve veću privlačnost planine za avanturiste s dubokim džepovima i ponekad prevelikim ambicijama.

Zašto je Everest na listi svakog penjača?

Everest, poznat kao Sagarmatha na nepalskom i Chomolungma na tibetanskom, zaokupio je maštu penjača otkako je identificiran kao najviša planina na svijetu iznad nivoa mora.

Prvu ekspediciju pokrenuli su 1921. Britanci, no trebat će još 32 godine i još nekoliko ekspedicija prije nego što Nepalac Tenzing Norgay i Novozelanđanin Edmund Hillary konačno dosegnu njezin vrh.

Sedamdeset godina kasnije, komercijalizacija je privukla mnoštvo penjača na obronke planine, a više od 6000 ljudi doseglo je njen vrh. Većina njih bila je u posljednja dva desetljeća.

"Zato što je tu", slavno je rekao britanski penjač George Mallory 1923. odgovarajući na pitanje novinara zašto se želi popeti na Everest.

Drugima je motivacija vidljivije zagovaranje.

"Everest je najviša planina i vaša poruka s Everesta može privući najviše pažnje", rekao je za AFP veteran Hari Budha Magar s dvostrukom amputacijom, koji se penje kako bi podigao svijest o invalidnosti.

Koliko to košta?

Troškovi se kreću od 45.000 do 200.000 dolara, ovisno o uključenim uslugama i nivou luksuza. To uključuje dozvolu od 11.000 dolara za strane penjače, plus putovanje, osiguranje, opremu i, najvažnije, vodiče.

Pasang Tenje Sherpa iz operatera ekspedicije na Everest Pioneer Adventure rekao je da su posljednjih godina troškovi porasli zbog planinara koji žele bolje iskustvo penjanja.

"Sada postoji velika razlika i firme se moraju natjecati u pružanju najboljih usluga klijentima", rekao je Sherpa.

U baznom kampu penjači sada mogu uživati u obilnom doručku, wifi-u kako bi ostali u kontaktu s voljenima – i objavljivali fotografije na društvenim mrežama – kuhanoj kafi i drugim udobnostima stvorenja nezamislivim za prve penjače.

Mijenja li se rizik s promjenom klime?

Everest je oduvijek bio opasan, s više od 300 ljudi koji su poginuli od početka penjanja, prema Himalajskoj bazi podataka.

Godine 2014. golemi, strmoglavi zid snijega, leda i stijena ubio je 16 nepalskih vodiča na ledopadu Khumbu u jednoj od najsmrtonosnijih nesreća na Himalajima.

Ova sezona započela je tragično, smrću trojice nepalskih vodiča na istoj podmukloj formaciji nakon što ih je komad ledenjačkog leda u padu povukao u duboku pukotinu.

U ponedjeljak je američki penjač Jonathan Sugarman (69) postao četvrta osoba koja je umrla nakon što se osjećao loše u kampu 2.

Iako nisu provedena opsežna istraživanja o klimatskoj krizi i rizicima planinarenja na Himalajima, penjači su izvijestili o širenju pukotina, tekućoj vodi na prethodno snježnim padinama i sve većem stvaranju ledenjačkih jezera.

Studija iz 2019. upozorila je da se himalajski ledenjaci tope dvostruko brže nego u prošlom stoljeću.

"Rekao bih da se varijabilnost opasnosti povećava. Dugoročno gledano, toplije temperature čine planine nestabilnima i to povećava rizik od procesa povezanih s gravitacijom poput pada kamenja, leda, lavina", rekao je Lukas Furtenbach iz operatora Everesta Furtenbach Adventures.

Šta je s prenapučenošću?

Stručnjaci kažu da je glavni faktor rizika i sam broj penjača – i da su neki od njih slabo pripremljeni tragači za uzbuđenjem.

Godine 2019. velika prometna gužva na Everestu prisilila je timove da čekaju satima na niskim temperaturama, smanjujući osiromašene nivoe kisika koji mogu dovesti do bolesti i iscrpljenosti.

Za najmanje četiri od 11 smrtnih slučajeva te godine kriva je prenapučenost.

Nepal je već izdao 466 dozvola stranim penjačima, a budući da će većini trebati vodič, više od 900 ljudi pokušat će se popeti na vrh ove sezone, koja traje do početka juna.

To bi ponovno moglo rezultirati gustim prometom i uskim grlima na putu do vrha, osobito ako postoji kraći period penjanja zbog nepovoljnog vremena.

Kako se mijenja uloga Nepalaca?

Nepalski vodiči – obično etnički Šerpe iz obližnjih dolina – okosnica su multimilionske industrije, snoseći ogromne rizike nošenja opreme i hrane, fiksiranja užadi i popravljanja ljestava.

Dugo u sjeni stranih penjača koje podržavaju, nepalski planinari polako se prepoznaju sami po sebi.

Vrhunske rekorde na himalajskim vrhovima drže Nepalci – koji zasluženo ističu svoje vlastito penjačko umijeće.

"U početku su se Nepalci penjali da bi preživjeli, ali to se mijenja kako sljedeća generacija stječe iskustvo i obrazovanje", rekao je Ang Tshering Sherpa, bivši predsjednik Nepalskog planinarskog udruženja.