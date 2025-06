Prva nigerijska fudbalska trenerica Fatima Dahiru izjavila je da je fudbalom ublažila bol koju je proživjela nakon suprugove smrti, nakon koje je sreću pronalazila samo gledajući djecu kako igraju fudbal u njenom kvartu.

Dahiru je 39-godišnjakinja iz nigerijske savezne države Kano, gdje je osnovala fudbalski klub “Manya United“ u kojem trenira muški tim.

Ona je u razgovoru s novinarom AA istakla da je od djetinjstva voljela fudbal, ali da se kao djevojčica morala držati podalje od njega jer se u njenom okruženju smatralo neprimjerenim da se djevojčice bave tim sportom.

Sreća i smirenje

“Mnogo su me kritikovali i kad sam postala trenerica. Komšije, a posebno žene, tvrde da ono što radim nije u skladu s našom kulturom. Ljudi me krive kad god me vide na nogometnom terenu“, kazala je Dahiru i dodala da se ne osvrće na te poruke jer je u fudbalu našla sreću i smirenje.

Dahiru je preživjela veliku traumu nakon smrti muža i u tom periodu se povukla u sebe.

“Kada sam izgubila muža, klonila sam se svega. Jedina stvar koja me činila sretnom na svijetu u to vrijeme bila su djeca koja su igrala fudbal u mom susjedstvu. Išla bih ih gledati. Ponekad bi im kupovala i lopte“, kazala je Dahiru.

Ona je tako stvorila jaku vezu s djecom u kvartu i počela suditi njihove utakmice, a sve to je izazvalo pažnju prolaznika.

Fudbal nije samo za muškarce

Dahiru sa svojim timom odlično napreduje i u vitrinama imaju već tri trofeja sa takmičenja i nadaju se i četvrtom.

Naglasila je da u budućnosti želi osnovati fudbalski tim samo za djevojke.

“Želim poručiti svim ženama da fudbal nije samo za muškarce, mogu ga igrati i žene. Sigurna sam da postoje djevojke koje žele ovdje igrati fudbal, ali ne žele ni pokušati jer će ih javnost osramotiti“, zaključila je Dahiru.