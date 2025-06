Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je ponovio da počinioci zločina u školi "Vladislav Ribnikar" i u Mladenovcu neće ugledati svetlost dana, odnosno da će ostati u zatvoru do kraja života.

"Proteste traže oni koji od nas traže da odmah pustimo dete monstruma, da ga vratimo roditeljima, da je sve u redu, pa da dočekamo da sledeći put ubije isto. Ja smatram da ozbiljna država to ne sme da dozvoli, da li imamo propise ovakve ili onakve, pravnici neka se bave time", rekao je Vučić za RTS.

Osim spuštanja granice za krivično - pravnu odgovornost sa 14 na 12 godina, predsednik je rekao da će se razgovarati i dalje sa stručnim ljudima i udruženjima kako bi se videlo šta je to što još može da se uradi.

"Ja vam sada kažem kao neko ko više neće biti predsednik, ali kao neko ko je dobijao najveće poverenje naroda u toliko dugom nizu godina, kažem vam brinite građani Srbije kako ćemo to sa društvenim mrežama da rešimo, jer sutra ću vam pokazati nešto što niste videli", rekao je predsednik.

On je dodao da nije samo pitanje Tik Tok-a koji je u nekim zemljama u svetu zabranjen, već pitanje i drugih društvenih mreža i upitao kakva je razlika između Jutuba i Tik Toka.

"Ovo što ćete videti mislim da je na Jutubu, još je napravljeno kao video spot, video igrica spot. U našoj zemlji urađeno, ovaj mali dečak je to pratio, imamo dokaz. Videćete neverovatno, kao da je indigom preslikano ono što je napravio. Sada da mi optužimo ove dečake da su oni krivi za to, šta da radimo - da li je bilo neodgovorno to što su uradili? Pa jeste, ali da biste dokazali krivicu za ubistvo morate da pokažete direktnu uzročnu vezu, da je baš ubica zbog toga i samo zbog toga to počinio, to je nemoguće naravno", rekao je predsednik.

Sve te priče, dodao je Vučić, i o rijalitiju u kojima se ne priča nego se priča zbog politike o jednoj televiziji, a zaboravlja se da jedna najomiljenija televizija takođe ima rijaliti.

"O tome ćute. Mnogo opasnije stvari se valjaju iza brega, posebno što deca ne gledaju te televizije, već stari ljudi 55 i 60 i više godina. Ali nije problem i o tome da razgovaramo, samo morate da pokažete da vas interesuju građani i Srbija, a ne to pošto znate da vas narod neće, da se dočepate preko noći vlasti, jer znate da vas narod nikada neće hteti", rekao je predsednik.

Vučić je rekao da će biti zanimljivih političkih događaja do kraja ovog meseca, a da je pre toga potrebno da se sačuva stabilnost zemlje i da je to osnovna stvar i prioritet.

"Nismo mi ovde da bismo brinuli o sebi i svojim foteljama, već da bi čuvali zemlju i da bi Srbija mogla da ide napred. Mi od sutra moramo da počnemo da radimo, deca moraju u školu, moramo da živimo slobodno i da preduzimamo mere, da radimo", rekao je predsednik.

Vučić je rekao da se strese svaki put kada vidi poruke od bilo koga iz policije, da ga obuzme jeza i da iako nikada ne može da se garantuje jer psihopata i monstruma uvek ima, ali da će država dati sve od sebe.

"Verujem da ćemo živeti normalno da nikada ovo nećemo zaboraviti i da ćemo makar neke dobre mere preduzeli bez obzira na to koliko će to stvarno u budućnosti života da spase, a neke sigurno hoće", rekao je predsednik.

Vučić je još jednom izrazio saučešće porodicama stradalih i zahvalio se svim građanima koji su pokazali empatiju i solidarnost.