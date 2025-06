U povodu obilježavanja pobjede nad fašizmom, Dana Europe i oslobođenja Zagreba održana je svečana akademija u organizaciji Grada Zagreba i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

U Maloj dvorani KD "Vatroslav Lisinski" okupilo se više stotina uzvanika na tradicionalnoj svečanoj akademiji povodom 78. obljetnice Oslobođenja Zagreba, a uz obraćanja organizatora i visokih gostiju, u programu su nastupili glazbeni zborovi koji su izveli napjeve antifašističkog pokreta.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević poručio je kako je partizanski pokret na čelu s Josipom Brozom Titom Zagreb i Hrvatsku stavio na pravu stranu povijesti te kako antifašizam nije samo prošlost, već i budućnost Zagreba.

Poručio je kako aktualna gradska vlast kojoj je na čelu, neće posustati dok se iz Zagreba ne makne i zadnja ulica koja nosi ime nekoga tko je bio povezan s ustaškim ili nacifašističkim poretkom u vrijeme okupacije grada.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) Franjo Habulin u svom je obraćanju podsjetio kako je 8. svibnja 1945, prije 78 godina, grad Zagreb oslobođen nakon četiri godine okupacije te kako je zbog aktivnog sudjelovanja njegovih građana u toj borbi od maršala Tita stekao orden Grada heroja.

"Bilo je osvete pobjednika kao što je to bilo u svim zemljama do tada okupirane i porobljene Europe. Nitko tada nije mogao spriječiti osvetu, no sve to ne može zasjeniti veličanstvenu pobjedu", poručio je Habulin.

Predsjednik SABA RH upozorio je na aktualnost brojnih laži povijesnog revizionizma te osudio da se isticanje ustaških simbola i pozdrava u Hrvatskoj tretira kao remećenje javnog reda i mira, bez obzira na novčanu visinu kazne, kao i pokušaje izjednačavanja nacifašizma i komunizma.

"Želim da Zagreb 80. obljetnicu svoga oslobođenja dočeka s Trgom maršala Tita tamo gdje je i bio, i s ulicom 8. svibnja 1945. godine tamo gdje je bila", zaključio je Habulin.

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić poručio je kako pobjeda nad nacifašizmom, najvećim zlom i zločinom u povijesti čovječanstva pripada antifašizmu.

"Fašizam, a time i njegova izvedenica ustaštvo, oni su zločin i u ideji i u izvedbi. U svakom ratu bude viška osvete i onog čega u normalnim vremenima ne bi bilo. Čudi me da ima još političkih nakaza koje još uvijek ili ne razumiju ili životare na tim nazadnim stvarima i žele slaviti zločin. U Bleiburgu je kapitulirala vojska koja je bila na strani nacista, ali ne može se reći da je tamo kapitulirala Hrvatska. Kapitulirala je vojska koja se borila protiv Hrvatske, protiv humanizma", rekao je Mesić.

Na svečanoj akademiji nazočili su izaslanici predsjednika Republike Hrvatske, hrvatskog premijera i predsjednika Sabora, saborski i gradski zastupnici, pripadnici antifašističkog pokreta i brojni drugi gosti.