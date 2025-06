"Krucijalna je politička stabilnost regiona i dobri odnosi zemalja regije", poručio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković povodom 100 dana rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

"U tih 100 dana Vijeće ministara je održalo 15 sjednica, usvojilo preko 400 dokumenata. Riješili smo neke tačke koje su stajale predugo, poput kontakt tačke EUROPOL-a, programa reformi koji je vrlo važan za naš evropski put", rekao je Konaković.

Istakao je da je najvažnija stvar koju su učinili da su Bosnu i Hercegovinu vratili u fokus političke međunarodne scene.

"Da je Bosna i Hercegovina ponovo važan faktor, sudionik, čimbenik na važnim destinacijama gdje se donose krucijalne odluke o svjetskom, evropskom ali i poretku unutar same Bosne i Hercegovine. Postali smo nezaobilazan faktor", naglasio je Konaković.

Kako je kazao, za ovih 100 dana su Bosnu i Hercegovinu vratili u fokus, da idu na važne destinacije, a ono što je najvažnije jeste da u zemlju dolaze važni gosti.

Podsjetio je na razgovor sa američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom koji pokazuje povratak jačanja odnosa dviju zemalja.

"Razgovarao sam i dogovorio da ćemo se u narednom periodu sresti negdje, da li na prostoru Evrope ili SAD-a", rekao je Konaković.

Podsjetio je na susrete sa važnim evropskim zvaničnicima.

"Imali smo ozbiljne bilateralne sastanke na kojima smo razgovarali o odnosima zemalja, otvaramo nova poglavlja, nove prilike, pogotovo za našu privredu", izjavio je Konaković.

Istakao je da su poseban fokus stavili na odnose zemalja regiona.

"Nije se to svakome svidjelo. Mi smo Srbiji drugi izvozni partner, jedina zemlja u koju Srbija više izvozi je Njemačka. Od zemalja u koje mi izvozimo, Srbija nam je treći partner. Da nam je Hrvatska u vrhu prioriteta izvoznih. Samo razvojem ekonomije ljudima možemo ponuditi bolji život u Bosni i Hercegovini, nikako to ne možemo svojim političkim svađama", pojasnio je Konaković.

Poručio je da je politička stabilnost osnovni preduslov da ovdje dođe turista i za investicije.

"Bosna i Hercegovina je prva država svijeta po odlasku mladih ljudi. Zbog toga smatram krucijalnim političku stabilnost regiona i dobre odnose sa Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom, Kosovom, Slovenijom…", istakao je Konaković.

Podsjetio je da je u strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine politička stabilnost i sigurnost.

Dotakao se i usklađenosti vanjske politike Bosne i Hercegovine sa EU.

"Potpisali smo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, zemlja smo kandidat za članstvo u EU. Jedan od osnovnih preduslova da biste koračali prema EU jeste ono što EU od nas traži, a to je usklađenost naših politika, posebno u sektoru vanjske i sigurnosne politike sa EU. Ona je u 2021. godini bila 43,4 posto usklađena sa EU, u 2022. je bila 85,42 posto, a u 2023. ona je 100 posto usklađena", pojasnio je Konaković.

Dotakao se i otvorenih pitanja sa Hrvatskom i Srbijom.

"Desit će se zajednička sjednica vlada Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sve otvorene stvari sa Hrvatskom su nam nulti prioritet. Oko Trgovske gore razgovarali smo i sa Slovenijom", rekao je Konaković.

Govorio je i o pitanju interkonekcije.

"Nama zakon treba, on je zaista potreban i bio bi genijalan. Istočna interkonekcija je bila drama zato što je to proces koji Republika Srpska vodi sa Srbijom. Rekli smo da ćemo to vratiti u Vijeće ministara, a o tome će odlučivati institucije u Vijeću ministara. Ne grijemo se mi na katarski, azerbejdžanski ili neki drugi gas, već ruski gas. Ja sam Bošnjak koji živi za Bosnu i Hercegovinu. Interes je da što manje budemo ovisni o bilo kome", rekao je Konaković.

Dodao je da im je interes zaštititi poslovanje BH Gasa, kao jedne od kompanija.