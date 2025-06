Obilaskom mezarja, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe, članovi porodica žrtava, članovi udruženja preživjelih žrtava genocida, potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković i bošnjački predstavnici u Opštini Srebrenica obilježili su 31. godišnjicu zločina nad bošnjačkim civilima u Srebrenici i okolnim selima.

Prema svjedočenjima preživjelih, prije 31 godinu to jest 8. maja 1992. godine u centru Srebrenice je od srpskih vojnika zapaljeno desetine kuća. U zapaljenim kućama je izgorjelo 12 osoba, a još 18 ih je ubijeno u centru grada. Istog dana ubijeno je i 30 bošnjačkih civila u srebreničkim selima Dobrak, Liješće, Žabokvica, i u drugim mjestima.

Amir Kulaglić je prisutnima u haremu Bijele džamije u Srebrenici održao historijski čas o zločinu 8. maja 1992. godine u kojem mu je ubijen otac Safet.

"Moj otac je živio u svom stanu, preko puta zgrade starog MUP-a. Odveli su ga u zgradu policijske stanice i tu ga ubili, u istoj zgradi u kojoj je on stekao penziju jer je radni vijek proveo kao policajac. Davnih 50-ih godina prošlog stoljeća došao je iz dalekog Prozora u Srebrenicu gdje je živio i radio, tu je i ubijen. Mnogi su taj dan ubijeni na monstruozan način. Neki su živi spaljeni u svojim kućama”, rekao je Kulaglić koji je još jednom izrazio ogorčenje što za ovaj zločin niko nije odgovarao iako je prošla 31 godina.

„Mi ne smijemo zaboraviti ovaj zločin, kao ni druge. Porazno je da niko nije odgovarao za zločin. Vjerujemo u Božiju pravdu, ali bi porodicama bilo lakše da bude zadovoljena i ovozemaljska pravda i da nadležni urade svoj posao i procesuiraju zločince“, poručio je Kulaglić.

Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika Opštine Srebrenica, kaže da je zločin u maju 1992. godine „uvod u genocid nad Bošnjacima u Srebrenici“.

”U samom gradu je ubijeno 30 osoba. Uglavnom su to bile starije osobe, koje su ostale u svojim kućama, iako zločinci nisu gledali na dob osoba koje su ubijale, jer iz porodice Suljić ubijena su četiri člana i to otac, majka i dvoje djece. Ubijani su civili i u selima kao što je Dobrak, Liješće, Žabokvica i druga mjesta. U tim mjestima je ubijeno također 30 osoba. Zločini su to za koje niko nije odgovarao do sada. Pozivamo nadležne da pokrenu postupke protiv odgovornih”, istakao je Fejzić.

Iz udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida podsjećaju da za ovaj zločin, kao i mnoge druge, do sada niko nije odgovarao niti je pokrenut postupak.