"One se u osnovnom obliku kreću od šest meseci do pet godina zatvora, dok je za teže oblike zaprećena kazna od dve do 10 godina. Za najteže oblike koji su sankcionisani kao teška krivična dela protiv opšte sigurnosti kazna je od dve do 12 godina", rekao je Stamenković za "Politiku".

"Broj krivičnih prijava koje su podnete zbog ugrožavanja sigurnosti na društvenim mrežama meri se desetinama, ali je samo jedna pretnja bila dovoljna da se pokrene krivičnopravni postupak naše zemlje", dodao je Stamenković.

On je istakao da su svi državni organi nadležni da se bore protiv ovih oblika kriminala momentalno reagovali na preteće objave na društvenim mrežama i da je reakcija još u toku. Prema njegovim rečima, osumnjičeni za krivična dela su otkrivani veoma brzo, u roku od nekoliko minuta ili sati, a najviše za dan ili dva.

Stamenković je naglasio da Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal ima izuzetno dobru saradnju sa svojim inostranim partnerima, kao i da su neke društvene mreže koje to do sada nisu činile, ovoga puta se same javile da pomognu.

Naveo je da se podaci o pretnjama još upoređuju, ali da se čini da su ih više objavljivale punoletne osobe nego maloletni.

Na pitanje kako ovakve objave utiču na građane, Stamenković je rekao da je siguran da ih se gotovo svi gnušaju, ali da deo građana ima i određenu dozu straha nakon čitanja.

"Na osnovu dosadašnjih iskustava možemo da kažemo da su samo kod vrlo malog broja pojedinaca takve objave delovale podsticajno. Međutim, činjenica je da se sada naša iskustva nakon protekle nedelje menjaju i da ćemo o tome posebno razgovarati u okviru javnih tužilaštava Srbije", rekao je Stamenković.

Dodao je da je u objavama bilo izvesnog kopiranja u smislu objavljivanja planova koji su slični nesrećnim događajima.

Istakao je takođe da će i najmanja preteća objava biti proverena do kraja, što uključuje utvrđivanje mesta emitovanja, pretres i hapšenje.