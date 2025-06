Irma Husić, diplomirana pravnica, poduzetnica i spisateljica iz Bihaća, koja već duže vrijeme živi u Njemačkoj je prije tri godine napravila Facebook grupu „Ilmi Batin“ u koju su ”dobrodošle žene spremne podržavati jedna drugu i zajedno učiti i rasti”. Grupu je prepoznalo oko 170.000 žena iz cijelog svijeta porijeklom uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Formirale su i udruženje istog imena na Federalnom nivou koje radi brojne humanitarne projekte, pomiče granice, ostvaruje male i velike snove i potiče žene da uče, rastu i da jedna drugoj budu podrška i oslonac. Irma kaže da je radost i zadovoljstvo nakon svakog realiziranog projekta neprocjenjiva nagrada i motiv za korak dalje.

Ova Facebook grupa počela je kao grupa sa zanimljivim bilješkama i kratkim vijestima i sjećanjima na domovinu, a izrasla je u jednu od najvećih grupa na ovim prostorima.

”Ilmi batin, znači ono unutra, skriveno. Željeli smo od ove grupe da napravimo nešto što će biti za jednostavan normalan život da će se svaka žena, nebitno da li je domaćica ili živi u poslovnom svijetu, nebitno je od kuda dolazi i čime se bavi u ovoj grupi moći biti član. Bitno je da za sebe možete naći neki sadržaj iz kojeg ćete nešto naučiti, sadržaj za koji ćete biti sasvim sigurni da je to tako, da osoba stoji iza tih informacija te da su provjerene. Iza grupe je sada već uigran tim, tu su Amra Bešić i Jasna Hadžikadunić koje prate i odgovaraju na svaki komentar i nemamo nikakvih problema”, rekla je za Anadoliju Husić.

Formirala i istoimeno Udruženje i realizira brojne humanitarne akcije i projekte, uglavnom za žene i one koji su socijalno ugroženi na bilo koji način.

Knjiga bajki za djecu oboljelu od raka

”Naši humanitarni projekti su svakodnevica, nema dana kad se nešto ne uradi i mi više ne brojimo i ne izlistavamo ljudima. Postoji unutarnja evidencija unutra jer ljudi to vole i mi svakodnevno prikazujemo sve šta smo sakupili i koliko smo vlastitih sredstava uložili”, istakla je Husić, dodavši:

”Neki od najvećih projekata pa evo naš posljednji projekt izdala sam knjigu bajki 'Kuća ispod zvijezda' o djeci oboljeloj od raka i sav prihod od prodaje ide udruženje 'Srce za djecu' oboljeloj od raka. Kao autor nisam vidjela knjigu, nisam je držala u rukama, knjiga je dostavljena Jaci, ona je bila distributer i prvo i drugo izdanje su u potpunosti prodani i prije nego su i bili spremni za slanje. Treće izdanje je izišlo do sada, 30.000 KM smo prikupili i njima uplatili. Isto tako, izgrađujemo domove za ljude pogođene potresom u Siriji znači tamo gdje nije ostalo više ništa u suradnji sa jednom organizacijom čije je sjedište u Istanbulu ali su iz Sirije i svakodnevno rade za svoj narod i provjereni su transparentni su koliko i mi i sav sakupljeni novac se vidi i popraćeno je to putem medija, realiziramo ga u suradnji sa ovom organizacijom, prva useljenja bi trebala biti u septembru ove godine. Još jedna bajka izlazi uskoro baš s tom svrhom jer 6.000 eura bi trebala koštati ta jedna stambena jedinica koja se gradi, mi smo sakupili do sada oko 66.000.”

Kuća za samohranu majku koja je ostala bez muža i troje djece

Do sada smo ispratili mnoge značajne projekte, još uvijek smo u fazi izgradnje kuće jednoj našoj ženi kojoj su se prije deset godina utopili muž i troje djece, navodi Husić.

”Ostala je sama i tek nakon tragedije je saznala da je trudna. Sada živi s tim djetetom. Žena nije tražila nikakvu pomoć. Ali smo mi kroz razgovor sa drugim ljudima vidjeli koliko se ta osoba bori za svoje dijete. Žena radi ali danas je sa jednom plaćom nemoguće završiti izgradnju stambenog objekta tu smo se uključili svojevoljno sav novac za izgradnju te kuće smo sakupili. Podstičemo žene da se dalje školuju, plaćamo školovanje nebitno kojeg stadija, magisterij fakultet osnovna ili srednja škola. Djevojka je upisala medicinsku školu vanredno, sad će da ide dalje već je završila tu srednju sad će da ide dalje i to naš projekt pokriva u potpunosti”, pričala je Husić, naglasivši:

”Nevjerojatno koliko uspjeha te žene imaju, nećemo sada iznositi razloge zašto neko nije izabrao obrazovanje kao prvi i osnovni cilj svog života svi mi pravimo greške. Živim vani, tamo zaista nije bitno kada je ko završio školu nego koliko je motiviran i kakvo radno iskustvo ima iza sebe i motivacije za budući rad. Pomažemo im da završe školu ukoliko su pouzdani i pomoći ćemo im kasnije u pronalaženju posla jer u našoj grupi imamo od poslodavaca do kandidata. Imamo kurseve engleskog, njemačkog i turskog jezika. Poticali smo žene koje su željele da se bave poljoprivredom, kupili smo ženi plastenik, razvila je fascinantnu priču, bila je u brojnim magazinima kao samostalni poduzetnik, sada ima četiri staklenika, kupili smo šivaću mašinu djevojci koja se već predstavila kao novo lice u modnom svijetu. To su investiranja koja unose mnogo u nečiju budućnost.”

Transparentnost kao ključ uspjeha

Smatra da je glavni adut i garant uspjeha transparentnost, iskrenost i diskretnost, jer je svaka transakcija javna, ali ne objavljuje imena onih kojima pomaže.

”Ne radimo nikakva skupljanja van grupe i udruženja, nemamo štandove, čak i ovu prodaju, samo na jednim mjestu može da se naruči ta knjiga, kod djevojke koja ih šalje. Javili smo koliki je broj knjiga koje su došle iz štampe. To je čista računica, zna se koliko košta. Ja sam se odrekla svih prava, apsolutno nema nikakve novčane koristi , mi čak izdavanja finansiramo sami, preko 3.000 KM košta izdavanje 480 komada. Mi smo svoju transparentnost zagarantirali i žene to vide i svaki put kada imamo neku akciju žene nam se pridruže”, izjavila je Husić.