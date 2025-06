Mnoge afričke zemlje energično su učestvovale na Rimskoj diplomatskoj konferenciji 1998. godine, koja je kulminirala sporazumom o osnivanju Međunarodnog krivičnog suda (ICC).

Tadašnji ministar pravde, Dullah Omar, predstavljao je Južnu Afriku u Rimu kao entuzijastični učesnik. Sjećam se njegovog uzbuđenja zbog mogućnosti stvaranja nepristrasnog suda koji bi osigurao da ozbiljna kršenja međunarodnog krivičnog prava ne prođu nekažnjeno.

Da premotamo naprijed dvije decenije poslije toga, mnogi su potpuno razočarani kako se ova vizija odigrala. Integritet ICC-a je ozbiljno narušen. Umjesto globalnog foruma na kojem bi se za najteže zločine protiv međunarodne zajednice smatrali odgovornim, ICC je umjesto toga učvrstio svjetski poredak status quo i izolirao ratne zločince iz najmoćnijih država, dok je selektivno procesuirao vođe drugih. Danas Južna Afrika govori o izlasku iz ICC-a.

Od svog osnivanja, ICC je svoju pažnju uglavnom fokusirao na globalni jug. Svaki od 31 optuženog u aktivnim i prošlim slučajevima na web-stranici ICC-a je iz Afrike.

Osim pet optužnica protiv ruskih lidera 2022. i 2023. godine, sva 52 javna opoziva - u periodu 18 godina - jesu protiv Afrikanaca. Najmanje 17 istraga – s izuzetkom istraga o zlostavljanjima u Gruziji, Ukrajini i Palestini – usmjereno je na počinitelje koji nisu bijelci.

Nakon masovnih zločina zapadnih sila – uključujući američku torturu i program vanrednog izručivanja širom svijeta, britanske ratne zločine u Iraku i francuske zločine u Maliju – mora se zapitati, je li ovo slučaj pravde za tebe i za mene?

Zapadna institucija?

Možda je to bilo po planu. Jedan od načina podizanja optužnice je upućivanje na Vijeće sigurnosti UN-a, koje se sastoji od globalnih supersila koje žele sačuvati svoju moć i kazniti one koji se miješaju u njihove interese. Neki su tvrdili da je fiksiranje SAD-a na zločine u Darfuru kada je Sudanom vladao Omar al-Bashir u suštini bila varka da se skrene pažnja svijeta s masovnih žrtava i neuspjeha u Iraku. Kao rezultat toga, SAD je odigrao značajnu ulogu u guranju Vijeća sigurnosti da uputi sudanske lidere ICC-u.

Štaviše, ICC u velikoj mjeri finansira države članice Evropske unije, od kojih su mnoge bivše evropske kolonijalne sile. Postoji bliska veza između finansiranja i osoblja u MKS-u – ključne pozicije koje imaju zadatak da istraže i pripremaju slučajeve u velikoj su većini popunjene Evropljanima.

Profesor Mahmood Mamdani, ugledni naučnik iz Ugande na Univerzitetu Kolumbija, primijetio je da „ICC pleše uz melodiju zapadnih država. S obzirom na traumatično iskustvo Afrike s istim kolonijalnim silama koje sada, zapravo, upravljaju ICC-om, to je nesretan deja vu slučaj.”

Neke afričke zemlje su od tada izvijestile da su bile pod pritiskom EU da potpišu Rimski statut kao preduvjet za pristupanje Sporazumu iz Cotonoua, trgovinskom paktu EU – Afrika.

Nažalost, zapadne zemlje nikad nisu namjeravale da budu predmet istraga ICC-a. Bivši britanski ministar vanjskih poslova bio je otvoren – ICC nije dizajniran da istražuje zapadne zemlje. Kenneth Roth, bivši izvršni direktor Human Rights Watcha, ide dalje - evropske države nikad nisu namjeravale da ICC procesuira zločine u njihovim jurisdikcijama.

Poznato je da su Sjedinjene Američke Države potpisale Rimski statut, ali su odbile da ga ratifikuju, čime su podržale njegovu poruku i izbjegle odgovornost.

Pokušaji da se zapadne zemlje i njihovi saveznici pozovu na odgovornost do sada su propali. Za one koji su posvećeni nepristrasnom međunarodnom sistemu zasnovanom na pravilima, pokazalo se da je ostvarivanje i implementacija globalne vladavine prava nemoguće postići tamo gdje moćne sile ili njihovi omiljeni saveznici tek treba da budu pozvani na odgovornost.

Američko licemjerje

Uzmimo pokušaje da se Amerika pozove na odgovornost. Godine 2017. glavni tužilac ICC-a Fatou Bensouda službeno je zatražio pokretanje službene istrage o “ozbiljnim zločinima” koje su provele Sjedinjene Američke Države u kontekstu svoje afganistanske invazije, uključujući njihov široko rasprostranjeni program crnih stranica.

U potezu bez presedana, 2019. godine, ICC je odbio odobrenje, navodeći "političku klimu" koja okružuje istragu. Na odluku je uspješno uložena žalba u martu 2020, ali je rezultirala time da je Trumpova administracija poduzela drastične mjere kako bi poslala poruku ICC-u i njegovim nosiocima da međunarodna odgovornost nije za Amerikance.

Američka vlada uvela je sankcije Bensoudi, drugim zvaničnicima ICC-a i njihovim porodicama zbog istrage američkog osoblja. SAD je čak zabranio zvaničnicima ICC-a i njihovim porodicama ulazak u zemlju, a njihova imovina u SAD-u je zamrznuta. Prema zabrani, američkim strankama zabranjeno je trgovati ili nuditi bilo kakve usluge bilo kojoj od navedenih osoba. Sankcije su ukinute u aprilu 2021. godine, ali je poruka bila glasna i jasna.

S druge strane, mnoge zemlje u razvoju suočile su se s gnjevom i pogubnim posljedicama američkih sankcija kada se ne povinuju interesima vanjske politike Washingtona. Mnogi u zemljama u razvoju nastoje okončati ovu ekonomsku prisilu.

Drakonski odgovor na ICC nije izum Trumpove administracije. SAD već dugo pokušava kazniti one koji žele da njih i njihove saveznike privedu pravdi. Američki zakon o zaštiti pripadnika službe (ASPA), koji se često naziva „Zakon o invaziji na Hag“, na snazi je gotovo koliko i Rimski statut. Ovaj zakon zabranjuje bilo kojoj američkoj strani da sarađuje s MKS-om, pruža bilo kakve informacije sudu ili deportuje bilo koga iz SAD-a u ICC. Statut daje predsjedniku ovlaštenje da koristi vojnu silu kako bi oslobodio pripadnike američke vojske ili članove saveznika pritvorenih od ICC-a ili u njegovo ime. Predsjednik je također ovlašten da koristi vojnu silu da zaustavi istragu američkog osoblja i njegovih saveznika. Pustite to na trenutak. SAD dozvoljava vojnu silu protiv svakoga ko želi da svoje partnere privede pravdi na svjetskoj sceni. Bez sumnje, Izrael je bio u vrhu onih koji su pisali ovaj zakon.

Sjedinjene Američke Države su sklopile sporazume o statusu sile (SOFA) s mnogim zemljama, posebno afričkim zemljama, koji onemogućuju predaju američkog osoblja ICC-u. SOFA krši statut ICC-a, koji ne dozvoljava sklapanje novih sporazuma od država članica suprotno Rimskom statutu. Štaviše, SOFA je preduslov da ove zemlje dobiju finansijsku pomoć od SAD-a – dalja manifestacija ekonomske prisile protiv ranjivih država.

Pristrasna organizacija

Ove radnje su jasno utjecale na ICC. Na početku svog mandata, i navodeći ograničene resurse ICC-a, glavni tužilac Karim Khan odlučio je ograničiti svoju istragu o zločinima u Afganistanu samo na one koje su počinili Talibani i Daesh. Stoga se zločini SAD-a – uključujući mučenje, održavanje „crnih lokacija”, vansudska ubistva i napade bespilotnim letjelicama na civile koji spadaju u djelokrug nadležnosti ICC-a – nisu smatrali vrijednim troška ICC-a da ih istraži i kazni.

U decembru 2020, prethodni glavni tužilac ICC-a donio je istu odluku protiv Britanije, uprkos izvještaju od 180 stranica u kojem su detaljno opisane britanske zloupotrebe u Iraku koje su predstavljale ratne zločine.

Kao i u SAD-u, nedostaju domaća odgovornost i krivično gonjenje, što bi trebalo da pokrene istragu ICC-a. Najizrazitije je da su zagovornici ljudskih prava prozvali Khanovu pristrasnost koja se vidi u tome kako on vidi da se njegov mandat vraća na "rat protiv terorizma" kao na "globalnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti". Ipak, nigdje se u statutu suda ne spominje terorizam.

Izrael, miljenik SAD-a i Evropske unije, također je izbjegao odgovornost ICC-a. Tužilac ICC-a započeo je istragu o akcijama Izraela 2021.

Za razliku od Rusije ili Libije, gdje su nalozi za hapšenje izdati brzinom bez presedana, nijedan nalog za hapšenje nije izdat ni za jednim izraelskim zvaničnikom. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan iz Britanije posjetio je Ukrajinu četiri puta u jednoj godini. Nakon svoje posljednje posjete, on je izjavio: „Situacija u Ukrajini također mora postaviti novi standard za usklađeno djelovanje kako bi se postigla globalna odgovornost za međunarodne zločine. Od Harkova do Kartuma, od Kijeva do Cox's Bazara, preživjeli bi trebali osjetiti taj osjećaj kolektivne hitnosti i imati koristi od inovacija za koje vidimo da smo sada sposobni”.

Nije obavljena slična posjeta Palestini ili Guantanamu, niti su date bilo kakve velike izjave da se američki, britanski ili izraelski zvaničnici smatraju odgovornim za međunarodne zločine.

Prije nekoliko dana predsjednica EU Ursula von der Leyen proglasila je Izrael živom demokratijom. Ona je pohvalila 75 godina dinamike koja je učinila da "pustinja procvjeta", rasni trop koji se koristi protiv Palestinaca. Njen prikaz Izraela još je jedan u nizu grotesknih i perverznih izokretanja istine zapadnih lidera koji negiraju stvarnost kolonijalizma naseljenika, masovnih kršenja ljudskih prava i međunarodnih zločina u onome što organizacije za ljudska prava nazivaju “državom aparthejda Izrael”. Njena izjava dolazi u pozadini slika od prije nekoliko sedmica na kojima su palestinski vjernici napadnuti i vezani s rukama na leđima dok su obavljali molitvu u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Došli smo do prelomne tačke i pitanje je hoće li afričke države dozvoliti da budu primorane da igraju ulogu molitelja zapadnim geopolitičkim interesima i dozvoliti nekažnjivost za jednako eklatantna djela takvih sila.

Međunarodno pravo se ne smije posmatrati kao rezultat moćnih političkih aktera za postizanje političkih ciljeva. ICC se pokazao kao ni neutralan ni nepristrasan. Funkcioniše na stranački i politički način protiv sjenke politike velikih sila.

Vrijeme je da se isključimo iz ICC-a u njegovom sadašnjem obliku. U svojoj implementaciji, ICC se ne bavi međunarodnom pravdom. Pravda se pretvara i savija. Afričke zemlje i zemlje u razvoju pozvane su da čvrsto prihvate pretpostavku – ono što potiče politiku moći Zapada mora biti dobro za ostatak svijeta.

Moramo se vratiti na početak i proizvesti istinski nezavisnu instituciju koja ne oblikuje pravdu zasnovanu na hirovima moćnih političkih aktera kako bi postigli političke ciljeve ili zaštitili omiljene saveznike.

Autor: Ziyad Motala

Napomena: Mišljenja izražena u ovom članku su autorova i ne odražavaju nužno uređivačku politiku TRT Balkan.