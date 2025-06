Ministarstvo zdravstva priopćilo je u utorak popodne da je takav prijedlog ocijenilo utemeljenim te ga je uputilo u zakonsku proceduru, odnosno na međuresorno mišljenje.

Premijer Andrej Plenković najavo je ranije u utorak da će Vlada u četvrtak, sukladno preporukama stručnjaka, epidemiologa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, donijeti odluku vezanu uz eventualno proglašenje kraja epidemije koronavirusa.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je u povodu objave WHO-a izjavio u petak da covid-19 više ne predstavlja izvanrednu globalnu zdravstvenu krizu, ali i naglasio da nije kraj pandemije jer je virus i dalje među nama s obzirom na velik broj oboljelih u svijetu.

No, smatra da nema više potrebe za prekograničnim mjerama i da države članice, sukladno svojoj epidemiološkoj situaciji, mogu odlučiti s kojim mjerama će nastaviti.

"Mi smo razgovarali o tome već ranije, a odluka generalnog direktora WHO-a podržava nas u tome, da dolazi vrijeme da proglasimo kraj epidemije i da donošenje mjera prijeđe na Ministarstvo zdravstva i da se prema ovom virusu ponašamo kao prema svim drugim virusima koji su trajno među nama, uz daljnje praćenje situacije", rekao je Capak.

Proglašenje kraja epidemije u Hrvatskoj ima zakonom propisanu proceduru, objasnio je - Hrvatski zavod za javno zdravstvo ide prema tome da to predloži ministru zdravstva, a on temeljem toga Vladi. Ako do toga dođe, onda će se razmotriti koje mjere ostaju na snazi, ali ih više neće propisivati Stožer, nego Ministarstvo zdravstva, dodao je.

Capak je rekao da je i dalje potreban oprez te da ljudi u zdravstvenom sustavu trebaju nositi maske pri radu s pacijentima te da zaštitne mjere ostanu i u domovima za starije. Virus neće nestati, on će biti trajno među nama, naglasio je.

Odluku o proglašenju epidemije koronavirusa na području Hrvatske donio je ministar zdravstva 11. ožujka 2020.

Od 25. veljače 2020. kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj do 8. svibnja novim koronavirusom zaraženo je 1.273.256 osoba od kojih je 18.213 umrlo, a 1.254.564 se oporavilo, pokazuju podaci objavljeni na stranici