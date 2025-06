"U dokumentu koji smo dobili, ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da se sistem mora uvesti do kraja novembra. Zaključak, ne samo mene, nego i tima koji radi na implementaciji sistema je da postoje realne mogućnosti da sistem zaživi i ranije", rekao je Jurić za RTS. On je naglasio da je sistem zamišljen tako da, kada se pokrene, svima da do znanja da je dete u životnoj opasnosti.

"Ključna stvar je kada će se sistem 'upaliti', odnosno kada MUP ustanovi da je dete u životnoj opasnosti", naveo je Jurić. On je dodao da MUP neće menjati sistem rada, već da će prihvatiti pomoć i podršku građana i drugih činilaca.

Govoreći o kriterijumima za sistem Amber alert, Jurić je naveo da su se vodili iskustvima drugih zemalja, ali da će kriterijumi biti usaglašeni u skladu sa našim podnebljem.

Milan Andrić iz ministarstva unutrašnjih poslova ukazao je da su održana dva sastanka, kao i da su obavljene interne konsultacije sa Republičkim javnim tužilaštvom i drugim organima. "Nažalost, tragični događaji su odložili naš planirani sastanak početkom maja, koji ćemo organizovati krajem meseca. Na njemu očekujemo konačne kriterijume. Radimo i na internim porcedurama, zato što će sistem pokretati policija", naveo je Andrić.

On je rekao da je cilj da se sistem Amber alert pokrene, da javnost i građani pomognu u potrazi za nestalim detetom.

"Da nam daju što više informacija kako bismo što pre pronašli nestalo dete. Ne menjamo sistem rada", navodi Andrić.