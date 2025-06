Inicijativu o oduzimanju mobilnih telefona od đaka po dolasku u školu pokrenuo je školski Tim za prevenciju nasilja. Inicijativa je jednoglasno prihvaćena od rukovodstva Osnovne škole “Mur“, Saveta roditelja, ali i svih roditelja koji su se o inicijativi pozitivno izjasnili tokom roditeljskih sastanaka.

“Drago mi je da smo primer u ovome, da je naša škola prva na teritoriji Novog Pazara uvela ovu odluku. Znamo šta je sve dostupno na internetu i društvenim mrežama i gde to može odvesti naše učenike. Delovalo je nemoguće odvojiti ih od mobilnih telefona. Razgovorom smo došli do toga da se odluka sprovodi bez problema. Deca jesu bila demoralisana, bezvoljna zbog ove odluke, ali to je trajalo vrlo kratko, svega dva dana. Prihvatili su to brzo i predaju mobilne telefone bez problema na početku prvog časa. Kada se svi časovi završe, telefon im se vraća“, izjavila je nastavnica u Osnovnoj školi “Mur“ Zehra Etemović.

U školi kažu da se deca sada više druže, lepše su raspoložena, pa je u takvom ambijentu nastavu lakše sprovoditi i držati čas.

“Nama je simpatično, bude dopisivanja na ceduljicama. Neka ih, to smo i mi radili. To se ponovo vratilo. Makar vežbaju rukopis, pišu, a kada su im mobilni telefoni u rukama oni to ne rade. Časovi sada teku bez da ih upozoravamo da ne diraju mobilni telefon. Sa više pažnje se prati nastava. Oni su ranije svakih slobodnih pet minuta između časova koristili da na mobilnom telefonu igraju igrice“, istakla je Etemović.

Dodala je i da nastavnici odlažu svoje telefone zajedno sa učenciima.

“Mi njima moramo biti primer u svemu. Zajedno na početku nastave odlažemo telefone u ormarić. Oni pre svega moraju poštovati nas, ali i mi njih. Na ovaj način pokazujemo da ih poštujemo, i da mislimo o njima. Ova odluka je za njihovo dobro“, rekla je Etemović.

Učenici sa kojima smo razgovarali kažu da je nezamislivo bilo da im se oduzmu telefoni pre početka nastave. Ističu da su se brzo navikli i da shvataju da je odluka doneta za njihovo dobro.

“Ja sam mislila da se svet završava oduzimanjem telefona od nas. Neobično, ali svi smo se brzo navikli na to. Mirniji smo na času, na velikom odmoru više razgovaramo, ogromno je školsko dvorište u njemu se zabavljamo. Drago mi je da telefoni nisu tu kod nas, tako ne snimamo jedni druge i ne fotografišemo“, kazala je Asija Dolovac, učenica osmog razreda Osnovne škole “Mur“.

Roditelji su glasanjem za odluku pristali i na to da se za kršenje naredbe od njihovog deteta oduzme telefon na godinu dana.