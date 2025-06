Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u svom uredu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića koji boravi u službenom posjetu Republici Hrvatskoj.

Dvojica visokih dužnosnika razgovarali su o otvorenim pitanjima koja postoje između dvije države i o sigurnosnoj situaciji u regiji.

U zajedničkoj izjavi za medije nakon održanog sastanka hrvatski predsjednik Zoran Milanović ocijenio je kako se na sastanku razgovaralo o ozbiljnim pitanjima, o čijem rješenju ovisi budućnost odnosa dviju susjednih zemalja.

"Interes je Hrvatske da Bosna i Hercegovina bude prostor stabilnosti, članica Europske unije u jednom razumnom roku, a koliko će taj rok trajati, ovisi prvenstveno o Bosni i Hercegovini“, izjavio je Milanović.

Dodao je kako nema potrebu davati podršku cjelovitosti i teritorijalnom integritetu BiH jer, ocijenio je, toj zemlji iz Hrvatske ne prijeti nikakva opasnost, niti joj je ikada prijetila.

"Došao sam u Zagreb, glavni grad Hrvatske, da pošaljem poruku da je vrijeme da relaksiramo i unprijedimo međudržavne veze između naše dvije države. Mislim da je vrijeme da gradimo mostove prijateljstva između naše dvije države. Građani Republike Hrvatske i BiH dobro surađuju i mislim da se i politički zvaničnici naše dvije države trebaju ugledati na građane“, kazao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.

Bećirović je poručio kako želi bolju izgradnju bilateralnih odnosa na principu suverene jednakosti dvije države, ravnopravnih odnosa, kroz dijalog uz jačanje ekonomske suradnje.

"Ja ne krijem činjenicu da mi u BiH, nažalost, imamo jednog političara koji se transformisao iz političke u sigurnosnu prijetnju. Riječ je o predsjedniku bh. entiteta Miloradu Dodiku. On mora biti zaustavljen u svojoj antidejtonskoj, antiustavnoj politici. Vrijeme je da to shvate svi, i u BiH i izvan BiH. Bolje je da se to prevenira nego da bude većih problema, i unutar BiH i unutar regije“, rekao je Bećirović.

Strateški vanjskopolitički ciljevi BiH su punopravno članstvo u Europskoj uniji, punopravno članstvo u NATO-u i dobra regionalna saradnja, rekao je Bećirović. Dodao je kako iz manjeg entiteta u BiH često dovode u potanje budućnost članstva u NATO-u te poručio kako ne dozvoljava takav govor s obzirom da su ovi strateški prioriteti zacrtani i ozakonjeni većinom glasova predstavnika cijele države BiH.

Milanović je istaknuo kako je Milorad Dodik za njega sugovornik jer je legitimni predstavnik srpskog naroda u BiH.

"Da bi netko stvarno bio prijetnja, a ne operetni glavni illi sporedni lik, s lentom ili bez nje, potreban je novac. Usporedimo to s 91., ne bi bilo rata da nas beogradske vlasti nisu pokrale, otele nam oružje, to je novac u drugom agregatu, i da nije bilo ljudi koji su spremni ratovati. U slučaju Milorada Dodika ne vidim nijedno od ta tri svojstva, ali tema je otvorena za razgovor“, izjavio je Milanović.

Bećirović je dodao kako državni vrh Hrvatske, predsjednik i Vlada RH, trebaju surađivati s Predsjedništvom BiH, a ne s entitetskim čelnicima u BiH, poručivši kako je riječ o lokalnoj političkoj razini.

Milanović je poručio kako je pitanje člana Predsjedništva BiH duboko simbolično te kako je to pitanje koje smeta Hrvate u BiH, ali i Hrvate u Hrvatskoj.

„Mjera u kojoj to smeta Hrvate pokazuje neizravno jednu vrstu afiniteta prema BiH i želje, ili barem odsustva neželje da se u BiH živi i da se živi normalno. Kad to prestane biti tema, ta tišina će me zabrinuti jer ona govori za mene da Hrvati u BiH vide tu državu kao nešto čemu pripadaju i čiji su dio i žele biti predstavljeni na dostojanstven i realan način“, izjavio je Milanović.

Ocijenio je kako izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva nije dobro rješenje.

„Moj stav o kolegama u Predsjedništvu je jasan. To su, prema svim nalazima državnih institucija države BiH, legalni članovi Predsjedništva“, poručio je Bećirović.

Bećirović se osvrnuo i na ponašanje ambasadora BiH u Hrvatskoj Aleksandra Vranješa, ocijenivši kako „nijedan ambasador BiH nema pravo da daje izjave koje su suprotne Daytonskom mirovnom sporazumu i Ustavu BiH, BiH nije nikakva sastavljena državna zajednica, BiH je država koja nije nastala u Daytonu 1995.“.

Bećirović je poručio kako želi podržati sve razvojne projekte koji mogu biti od koristi BiH, pa tako i izgradnju plinovoda kojim bi se BiH i Srbija opskrbljivale plinom iz LNG terminala na Krku. Kako bi se to realiziralo, potrebo je donijeti Zakon o gasu, istaknuo je, bez politike pritisaka i ucjena.

Za BiH je Hrvatska važan vanjskotrgovinski partner, samo u prošloj godini robna razmjenu između dvije države iznosila je 2,8 milijardi eura, s tim da je izvoz iz BiH u Hrvatsku iznosio 1,35 milijardi eura, a uvoz oko 1,45 milijardi eura.

Za 20. jun ove godine zakazana je zajednička sjednica u Zagrebu vlada Hrvatske i BiH, na kojoj će se razgovarati i pitanju razgraničenja, o skladištenju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori i drugim važnim pitanjima koja opterećuju odnose između dvije zemlje.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u četvrtak i s predsjednikom Vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem.