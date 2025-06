Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), objavio je u četvrtak da je virus majmunskih boginja okončan kao javnozdravstvena hitna situacija od međunarodnog značaja.

Podsjetivši da je u julu 2022. godine proglasio "javnozdravstvenu opasnost od međunarodnog značaja" zbog virusa majmunskih boginja koji se brzo širio svijetom, Ghebreyesus je rekao:

"SZO-u je prijavljeno 87.000 slučajeva zaraze i 140 smrtnih slučajeva iz 111 zemalja zbog virusa majmunskih boginja."

Ghebreyesus je naveo da je u posljednja tri mjeseca bilo 90 posto manje slučajeva virusa majmunskih boginja u usporedbi s prethodna tri mjeseca.

"Povjerenstvo me obavijestilo da virus majmunskih boginja u više zemalja više ne predstavlja hitan javnozdravstveni problem od međunarodne važnosti. Prihvatio sam ovaj savjet i sa zadovoljstvom mogu objaviti da virus majmunskih boginja više nije globalna zdravstvena opasnost. No, kao i kod pandemije COVID-19, to ne znači da je bolest gotova", upozorio je Ghebreyesus.